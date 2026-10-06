Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 06/10/2026 15:56

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận cấp cứu 2 mẹ con chị H. trong tình trạng mất nhiều máu, trên người có nhiều vết thương hở. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 6/10, trao đổi với P.V VietNamNet về tình trạng sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra chiều 5/10 tại xã Năm Căn, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết chị N.L.H. (38 tuổi) cùng con gái V.N.B.C. (11 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận cấp cứu 2 mẹ con chị H. trong tình trạng mất nhiều máu, trên người có nhiều vết thương hở.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con đã tốt lên, được chuyển đến Khoa Hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Đại diện UBND xã Năm Căn cũng xác nhận thông tin trên và cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan lo hậu sự cho cháu V.N.T.K. (6 tuổi, con gái chị H.) đã tử vong sau vụ tấn công.

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo Dân trí, chị H. được đưa vào viện trong tình trạng có vết thương ở vùng cổ. Cháu C. bị đa chấn thương.

Nạn nhân tử vong trong vụ việc là cháu K. (6 tuổi), con gái út của chị H.. Cháu K. tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nghi phạm được xác định là Trần Chí Công (40 tuổi, trú tại ấp 3, xã Năm Căn). Công đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Năm Căn, chị H. là giáo viên tiểu học, chồng mất nhiều năm. Công cũng đã ly hôn vợ. Chị H. và Công có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chổng khoảng 4 năm nay.

Trong thời gian chung sống, Công nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng 17h20 ngày 5/10, Công được cho là cầm dao truy đuổi, chém 3 mẹ con chị H. khiến cả 3 người bị thương. Cháu K. sau đó tử vong tại bệnh viện, còn chị H. và con gái lớn bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc có khá đông người ở xung quanh hiện trường. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra quá nhanh và C. cầm hung khí, có biểu hiện hung hãn mất kiểm soát nên không ai dám lao vào khống chế.

Nghe tiếng truy hô, một số chiến sĩ cảnh sát PCCC, lực lượng cơ động và công an xã ở gần đó lập tức chạy đến khống chế, bắt giữ C. ngay tại hiện trường, thu giữ tang vật là một con dao.

Ba mẹ con cô giáo được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, cháu K. tử vong do vết thương nặng. Chị H. và cháu C. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nghi phạm phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra nhanh, tại thời điểm gây án, C. âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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