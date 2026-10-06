Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 06/10/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng' từ nay đến ngày 10/10/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất

Từ nay đến ngày 10/10/2026, con giáp tuổi Tuất thuận lợi về đường học hành, thi cử, thăng chức trong khoảng thời gian này nhờ Chính Ấn. Thời gian tới có áp lực nhưng đó sẽ là cơ hội để bản mệnh thử nghiệm và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân. Tài lộc cũng đi lên nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Là con giáp có chí tiến thủ năm 2026, dù ai nói ngả nói nghiêng thì bạn vẫn kiếm được tiền nhờ chính bàn tay của mình.

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên may mắn hơn người nhờ Tam Hội giúp đỡ. Các mối quan hệ bạn bè, xã giao trôi chảy, tươi sáng. Dù bận nhưng Tuất được người thân trong gia đình hay một nửa của bạn đều thông cảm và thấu hiểu.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ nay đến ngày 10/10/2026, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Nhờ có đầu óc tỉnh táo, bạn đưa ra những phân tích, nhận định chính xác về tình hình thực tế. Bạn thậm chí có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định vị thế.

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ. Hãy nhiệt tình hơn khi tham gia các buổi xã giao, bạn có thể quen được với những đối tác đáng tin cậy hoặc quý nhân ở đó. Mộc sinh Hỏa, bạn luôn cảm thấy yên bình và thoải mái mỗi khi về đến nhà. Các thành viên trong gia đình bạn luôn quan tâm, yêu thương và lắng nghe nhau. Người nhà cũng là động lực để bạn tiếp tục cố gắng tiến về phía trước.

Con giáp tuổi Hợi

Từ nay đến ngày 10/10/2026, người tuổi Hợi tìm ra những hướng giải quyết rắc rối phù hợp. Con giáp này đã có cái nhìn cởi mở hơn về công việc, nhờ đó mà bản mệnh phát hiện ra những cách giải quyết khả thi mà trước nay chưa từng ngờ tới. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận được một khoản tiền lời lãi kha khá. Những định hướng trước đó của bản mệnh là đúng đắn, vì thế hãy tin tưởng hơn vào chính bản thân mình, con giáp này có thể mở lối đi riêng và kiếm được bội thu hơn bây giờ rất nhiều. 

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành... Con giáp này nên sắp xếp thực hiện các kế hoạch phù hợp thì mới gặp nhiều may mắn, hạn chế được các rủi ro.

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