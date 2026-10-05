Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 05/10/2026 17:15

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó trong tuần mới 5/10 đến 11/10 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, may mắn được Tam Hợp cục hậu thuẫn nên người tuổi Thìn đón nhiều vận may trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này là người thông minh, tài giỏi, lại tự đặt ra lộ trình phát triển rõ ràng nên cơ hội vừa có là bạn biết cách tận dụng ngay.

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn còn được những người xung quanh nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện để thăng tiến. Không phải ai cũng có được may mắn đó. Cũng bởi thường ngày con giáp này luôn khéo léo xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người nên nhận được sự ủng hộ như vậy là điều đương nhiên. Đường tình duyên của những chú Rồng khá sáng. Nếu đã có người trong lòng, bạn có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm để có thể quang minh chính đại quan tâm và chăm sóc người ấy.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, Quý Nhân Tam Hội trợ giúp, đường sự nghiệp của tuổi Tuất trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Cấp trên sẽ sớm giao những trọng trách mới khi nhận ra năng lực hiếm có của bản mệnh. Chưa kể sự xuất hiện của Cát Tinh còn giúp con giáp này có cơ hội tỏa sáng trong tập thể. Sự linh hoạt và khéo léo đã giúp bản mệnh mang về những thành tích đáng kể, ghi dấu ấn đặc biệt trước mọi người.

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể nhân cơ hội đào hoa khởi vượng như thế này để bày tỏ lòng mình với đối phương. Chắc chắn bản mệnh sẽ nhận được lời hồi đáp mà bản thân luôn mong đợi bấy lâu.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, việc đầu tư của tuổi Sửu hiệu quả, mang lại khá nhiều nguồn thu rủng rỉnh. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Với người làm công ăn lương, công việc ở thời điểm này cũng khá hanh thông. Trong ngày, bản mệnh giải quyết được một số vấn đề tồn tại gần đây và khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự quyết đoán đã giúp con giáp này đi đúng đường. 

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu xảy ra vài vấn đề nho nhỏ, tuy cũng không quá nghiêm trọng. Suy cho cùng thì ai cũng có cá tính riêng, tranh cãi bất đồng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cả hai đều cố gắng dung hòa với nhau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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