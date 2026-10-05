Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Ở tuổi 38, Triệu Lệ Dĩnh đang sở hữu 5 chiếc cúp tại ba giải thưởng lớn của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc gồm Phi Thiên, Kim Ưng và Bách Hoa. Thành tích này cho thấy hành trình của nữ diễn viên không còn giới hạn ở sức hút từ những bộ phim truyền hình ăn khách, mà đang mở rộng sang những vai diễn đòi hỏi chiều sâu hơn.

Trong bảng thành tích của Triệu Lệ Dĩnh, Kim Ưng là giải thưởng gắn bó với cô trong thời gian dài nhất. Năm 2016, nữ diễn viên giành giải Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhờ vai Hoa Thiên Cốt trong bộ phim cùng tên. Đây cũng là giai đoạn tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh phủ sóng mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Đến năm 2020, cô tiếp tục nhận giải Nữ diễn viên được khán giả yêu thích tại Kim Ưng với vai Thịnh Minh Lan trong “Minh Lan truyện”. Bốn năm sau, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa được vinh danh tại giải thưởng này, nhưng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai Hứa Bán Hạ trong “Gió thổi bán hạ”. Như vậy, riêng Kim Ưng đã mang về cho Triệu Lệ Dĩnh 3 chiếc cúp ở những giai đoạn khác nhau của sự nghiệp.

Nếu phải chọn một tác phẩm thể hiện rõ nhất sự chuyển hướng của Triệu Lệ Dĩnh, “Gió thổi bán hạ” là cái tên nổi bật. Vai Hứa Bán Hạ đồng thời giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Phi Thiên lần thứ 34. Khác với những vai cổ trang, ngôn tình từng giúp Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng, Hứa Bán Hạ là một nữ doanh nhân có cá tính mạnh, tham vọng và quyết đoán trong bối cảnh ngành công nghiệp thép. Nhân vật này đòi hỏi nữ diễn viên phải thể hiện nhiều sắc thái trưởng thành hơn. Việc cùng một vai diễn giúp Triệu Lệ Dĩnh chiến thắng tại cả Phi Thiên và Kim Ưng cho thấy “Gió thổi bán hạ” có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp của cô. Quan trọng hơn, thành công này góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận một diễn viên từng gắn liền với danh xưng “ngôi sao lưu lượng”.

Năm 2024 cũng đánh dấu bước tiến của Triệu Lệ Dĩnh ở lĩnh vực điện ảnh. Với vai Hách Tú Bình trong “Điều thứ 20” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bách Hoa lần thứ 37. Nhân vật Hách Tú Bình là một người mẹ câm điếc có hoàn cảnh khó khăn, bị cuốn vào bi kịch và hành trình tìm kiếm công bằng cho gia đình. Vai diễn có khoảng cách khá xa với hình tượng nữ chính trẻ trung mà Triệu Lệ Dĩnh từng đảm nhận. Chiến thắng tại Bách Hoa giúp nữ diễn viên hoàn thiện thêm một mảnh ghép quan trọng trong hồ sơ nghề nghiệp. Từ “Hoa Thiên Cốt”, “Minh Lan truyện” đến “Gió thổi bán hạ” và “Điều thứ 20”, có thể thấy rõ sự thay đổi trong lựa chọn vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh. Năm chiếc cúp tại Phi Thiên, Kim Ưng và Bách Hoa vì thế không chỉ là những con số trong bảng thành tích. Chúng phản ánh quá trình Triệu Lệ Dĩnh từng bước chuyển mình từ một ngôi sao truyền hình có sức hút lớn thành diễn viên hướng đến sự công nhận về thực lực ở cả màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Ở chặng đường tiếp theo, bài toán của nữ diễn viên không còn đơn thuần là chứng minh khả năng thoát khỏi danh xưng “lưu lượng”, mà là tiếp tục duy trì chất lượng và sức nặng của những vai diễn sau các cột mốc đã đạt được.

Giữa lúc nhập viện, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm làm một việc đầy ý nghĩa Sau vụ việc Triệu Lệ Dĩnh hủy tham gia buổi phát trực tiếp của một nhãn hàng vì lý do sức khỏe, đã có nhiều thông tin cho rằng cô thiếu tôn trọng đối tác, thậm chí mắc “bệnh ngôi sao”.

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