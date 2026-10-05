Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 05/10/2026 16:55

Ngày 3/10, Lâm Tâm Như chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh selfie chụp cùng Thư Kỳ trong chuyến đi Italy. Khoảnh khắc đời thường của hai nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi cả hai đều xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên, trẻ trung và đặc biệt thân thiết.

Ngày 3/10, Lâm Tâm Như chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh selfie chụp cùng Thư Kỳ trong chuyến đi Italy. Khoảnh khắc đời thường của hai nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi cả hai đều xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên, trẻ trung và đặc biệt thân thiết.

Trong ảnh, Lâm Tâm Như và Thư Kỳ chỉ trang điểm nhẹ, khoác vai rồi tựa đầu vào nhau trước ống kính. Thư Kỳ tạo biểu cảm đáng yêu, trong khi Lâm Tâm Như nở nụ cười rạng rỡ. Nữ diễn viên chỉ để lại một biểu tượng trái tim dưới bài đăng, nhưng cũng đủ khiến người hâm mộ thích thú.

Nhiều khán giả nhận xét hai mỹ nhân sinh năm 1976 vẫn giữ được diện mạo trẻ trung ở tuổi 50. Tuy nhiên, điều khiến bức ảnh được chú ý hơn cả lại là sự thoải mái, tự nhiên của họ. Không tạo dáng cầu kỳ hay xuất hiện với hình ảnh quá trau chuốt, hai nữ diễn viên giống như những người bạn lâu năm đang tranh thủ lưu lại một khoảnh khắc trong chuyến du lịch.

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau - Ảnh 1

Chuyến đi Italy lần này của Lâm Tâm Như kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. Cuối tháng 9, cô có mặt tại Milan để tham dự các hoạt động thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan. Sau đó, nữ diễn viên dành thời gian gặp gỡ những người bạn thân.

Cùng thời điểm, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới tại Italy. Cặp đôi kết hôn năm 2016 nhưng không tổ chức hôn lễ. Đến tháng 9 năm nay, họ mới tổ chức một buổi tiệc đặc biệt để đánh dấu chặng đường hôn nhân. Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi cũng có mặt để chung vui cùng Thư Kỳ.

Đáng chú ý, Lâm Tâm Như, Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi đều sinh năm 1976 và đã quen biết nhau từ thời còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Có nhiều điểm tương đồng về tuổi tác, sự nghiệp và cuộc sống, ba người duy trì tình bạn kéo dài hơn hai thập kỷ.

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau - Ảnh 2

Riêng Lâm Tâm Như và Thư Kỳ đã có tới 32 năm đồng hành. Hai người gặp nhau khi mới 17 tuổi và cùng làm việc tại một công ty quản lý người mẫu. Khi ấy, Thư Kỳ vẫn sử dụng tên thật Lâm Lập Tuệ. Lâm Tâm Như đến nay vẫn thân mật gọi bạn bằng biệt danh “Tiểu Tuệ Tuệ”.

Từ những cô gái trẻ mới bước chân vào ngành giải trí đến những phụ nữ đã bước sang tuổi 50, Lâm Tâm Như và Thư Kỳ vẫn giữ được tình bạn bền chặt. Chuyến du lịch Italy vì thế không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn cho thấy mối quan hệ hiếm có của hai mỹ nhân sau hơn ba thập kỷ.

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