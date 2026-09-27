Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Phong cách thời trang của Lưu Đào nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. So với hình ảnh nữ tính, thanh lịch thường thấy, diện mạo lần này mang đến cho nữ diễn viên vẻ quyền lực và hiện đại hơn. Cách phối trang phục tối giản nhưng nổi bật cũng giúp cô tạo dấu ấn tại sự kiện thời trang quốc tế.

Lưu Đào gây chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Milan với diện mạo khác lạ. Nữ diễn viên lựa chọn bộ vest mang phong cách trung tính, kết hợp mái tóc vuốt ngược gọn gàng và son đỏ nổi bật. Hình ảnh này giúp cô toát lên vẻ mạnh mẽ, sắc sảo, cá tính, thậm chí được nhiều khán giả ví von như một “tổng tài” bước ra từ màn ảnh.

Bên cạnh chuyện thời trang, Lưu Đào còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ về kế hoạch đón Tết Trung thu cùng Lâm Tâm Như. Theo nữ diễn viên, cả hai đã hẹn gặp nhau trong dịp lễ truyền thống và đang cùng tìm kiếm những địa điểm ăn uống ngon cũng như nơi vui chơi thú vị.

Việc hai nữ diễn viên dành thời gian cho nhau giữa lịch trình công việc bận rộn khiến nhiều khán giả chú ý. Lưu Đào và Lâm Tâm Như vốn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm trong giới giải trí Hoa ngữ. Hai người từng hợp tác trong các tác phẩm như “Công chúa Đại Lý” và “Khuynh thế hoàng phi”, từ đó có thêm nhiều cơ hội làm việc và hiểu nhau hơn.

Dù mỗi người đều có sự nghiệp riêng, Lưu Đào và Lâm Tâm Như vẫn duy trì mối quan hệ ngoài công việc. Việc chủ động hẹn nhau đón Trung thu cho thấy tình bạn giữa hai nữ diễn viên không chỉ tồn tại trên màn ảnh mà còn được vun đắp qua những cuộc gặp gỡ đời thường.

Đều là những nghệ sĩ hoạt động lâu năm, Lưu Đào và Lâm Tâm Như có nhiều trải nghiệm tương đồng trong nghề nghiệp. Sự đồng cảm giữa những người cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có thể là một phần lý do giúp tình bạn của họ được duy trì qua nhiều năm.

Thông tin hai nữ diễn viên dự định cùng đón Trung thu vì thế nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Lưu Đào và Lâm Tâm Như hội ngộ, cùng tận hưởng một mùa lễ ấm áp và vui vẻ bên nhau.