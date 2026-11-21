Đáng chú ý, khi nhắc đến con trai út, Trương Bá Chi không giấu được xúc động. Nữ diễn viên nghẹn ngào kể lại việc cậu bé từng gặp chấn thương, khiến cô vô cùng lo lắng. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, bởi cô vốn khá kín tiếng khi đề cập đến những câu chuyện riêng tư liên quan đến gia đình.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Trương Bá Chi thẳng thắn chia sẻ quan điểm về hôn nhân. Với nữ diễn viên, việc kết hôn hay ly hôn không phải điều quá quan trọng. Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, cô dần có cái nhìn bình thản hơn và không muốn để những chuyện đã qua chi phối cuộc sống hiện tại. Thay vào đó, các con mới là ưu tiên hàng đầu của người đẹp.

Trương Bá Chi hiện có ba con trai. Hai con lớn Lucas và Quintus là con chung của cô với nam diễn viên Tạ Đình Phong. Con trai út chào đời năm 2018. Dù trải qua nhiều biến động trong cuộc sống tình cảm, nữ diễn viên vẫn dành phần lớn thời gian và tâm sức để chăm sóc các con.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết hôn năm 2006, sau đó chính thức ly hôn vào năm 2011. Kể từ khi chia tay, cả hai duy trì cuộc sống riêng và cùng có trách nhiệm chăm lo cho hai con trai. Dù chuyện hôn nhân của cặp sao nhiều lần được truyền thông nhắc lại, Trương Bá Chi cho thấy cô không muốn tiếp tục bị ràng buộc bởi quá khứ.

Bên cạnh chuyện gia đình, nữ diễn viên cũng giải thích về thông tin từng gây xôn xao rằng cô không ngủ suốt ba tháng. Theo Trương Bá Chi, câu chuyện đã bị diễn giải thiếu đầy đủ. Thực tế, cô trải qua giai đoạn quay phim với cường độ cao trong hơn ba tháng, có những ngày làm việc hơn 20 tiếng và gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Việc phải nằm nghỉ nhiều ngày sau đó là hệ quả của tình trạng kiệt sức, chứ không phải mất ngủ liên tục như lời đồn.

Ở tuổi ngoài 40, Trương Bá Chi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện. Giữa tháng 11, cô tham gia một sự kiện trang sức ở Thượng Hải và biểu diễn tại Diêm Thành. Những lần xuất hiện gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn tích cực với công việc, đồng thời giữ được sức hút trong mắt công chúng.

Qua những chia sẻ mới nhất, có thể thấy Trương Bá Chi đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Với cô, thành công hay chuyện hôn nhân không còn là thước đo quan trọng nhất. Mong muốn lớn nhất của nữ diễn viên là được đồng hành cùng các con, dành cho chúng tình yêu thương và nhìn ba cậu bé trưởng thành khỏe mạnh.