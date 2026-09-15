U50 vẫn trẻ trung, Trương Bá Chi tiết lộ giờ đi ngủ khiến nhiều người bất ngờ

Trương Bá Chi từng chia sẻ rằng chỉ một đêm mất ngủ cũng có thể khiến cô mất tới gần một tuần mới cảm thấy cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, thay vì thức khuya để làm việc hoặc vui chơi, cô ưu tiên giấc ngủ và xem đây là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc sức khỏe , sắc vóc.

Một trong những thói quen gây chú ý của Trương Bá Chi là giờ đi ngủ khá sớm. Nữ diễn viên cho biết cô thường lên giường vào khoảng 20h40 mỗi tối và cố gắng duy trì lịch sinh hoạt ổn định, ngủ sớm và thức dậy sớm. Theo cô, khi tuổi tác tăng lên, khả năng phục hồi của cơ thể cũng không còn nhanh như thời trẻ.

Bên cạnh việc ngủ đủ giấc, nữ diễn viên còn chú trọng vận động. Trước đây, cô yêu thích những môn thể thao ngoài trời như lướt sóng. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy làn da dễ bị rám nắng và xuất hiện các đốm sậm màu khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng, cô chủ động thay đổi thói quen tập luyện.

Trong hơn ba năm qua, Trương Bá Chi hạn chế đáng kể các hoạt động ngoài trời và chuyển sang tập luyện trong nhà. Cô lựa chọn bơi trong nhà hoặc tập thể dục vào những thời điểm ánh nắng không quá gay gắt. Tại nhà, nữ diễn viên cũng duy trì các bài tập tập trung vào vùng bụng nhằm giữ cơ thể săn chắc, gọn gàng.

Cách chăm sóc này không chỉ giúp Trương Bá Chi kiểm soát vóc dáng mà còn hạn chế phần nào tác động của tia UV lên làn da. Cô đồng thời duy trì những thói quen đơn giản như ăn uống vừa phải, uống đủ nước và chăm sóc da thường xuyên.

Câu chuyện của Trương Bá Chi cho thấy để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, không nhất thiết phải phụ thuộc vào những phương pháp làm đẹp đắt tiền. Những thói quen tưởng như đơn giản, nếu được thực hiện đều đặn trong thời gian dài, có thể tạo nên sự khác biệt.

Ở tuổi 46, nữ diễn viên không cố níu giữ vẻ đẹp của tuổi đôi mươi mà lựa chọn cách sống điều độ, chăm sóc cơ thể từ bên trong. Với cô, ngủ sớm, vận động hợp lý, bảo vệ làn da và giữ tinh thần ổn định có lẽ chính là nền tảng quan trọng để duy trì vẻ trẻ trung theo thời gian.