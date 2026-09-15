Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Dinh dưỡng 15/09/2026 05:00

Omega 3 là một trong những loại thực phẩm chức năng rất cần thiết mà bạn nên bổ sung cho cơ thể bởi con người không thể tự tổng hợp và tạo ra Omega 3 được. Dưới đây là 4 loại cá giàu omega-3 mà chúng ta có thể bổ sung hàng ngày.

Omega 3 là một axit béo không no thiết yếu cho cơ thể. Mọi người cần bổ sung Omega 3 vì cơ thể con người không thể tự tổng hợp và tạo ra Omega 3 được. Omega 3 gồm 3 loại chủ yếu là EPA, DHA, DPA. Vậy uống Omega 3 có tác dụng gì? Theo đó, Omega 3 mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa nhiều bệnh lý ở con người như:

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn tác nhân gây bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và ngăn ngừa các mảng xơ vữa trong động mạch, trị bệnh viêm khớp dạng thấp và hỗ trợ điều trị trầm cảm.

Huyết áp: Omega 3 có tác dụng hiệu quả đối với những bệnh nhân mắc chứng cao huyết áp.

Ngăn ngừa bệnh đông máu: Bởi Omega 3 giữ các tiểu huyết cầu không kết khối vào nhau, giúp ngăn ngừa sự hình thành bệnh đông máu.

Giảm mỡ trong gan: Nếu bạn cung cấp đủ lượng Omega 3 mà cơ thể bạn cần sẽ làm giảm lượng mỡ trong gan và chứng viêm với người bị mỡ gan không do bia rượu.

Phát triển não bộ và cải thiện thị lực: DHA là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp phát triển thị lực và thần kinh ở trẻ và là thành phần chủ yếu của não bộ, võng mạc mắt.

Ngăn ngừa ung thư: Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên thế giới. Nghiên cứu cho thấy những người bổ sung đủ liều lượng Omega 3 có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột lên đến 55%.

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Top 4 loại cá giàu Omega 3

Cá mòi: Cá mòi tuy nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng, đặc biệt là omega-3 EPA và DHA. Khoảng 85g cá mòi đóng hộp sốt cà chua, để ráo, cung cấp khoảng 1,19g EPA và DHA. Cá mòi còn giàu protein, vitamin, khoáng chất và canxi từ phần xương mềm có thể ăn được. Loại cá này thường có hàm lượng thủy ngân thấp. Khi mua cá mòi đóng hộp, nên kiểm tra lượng natri trên nhãn; người cần hạn chế muối có thể chọn loại ít natri hoặc dùng cá mòi tươi, chế biến bằng cách hấp, kho, nướng.

Cá thu: Cá thu là cá béo, giàu omega-3. Khoảng 85g cá thu Đại Tây Dương nấu chín cung cấp khoảng 1,02g EPA và DHA. Tuy nhiên, hàm lượng thủy ngân khác nhau tùy loài: cá thu Đại Tây Dương và cá thu chub Thái Bình Dương thường thấp hơn, trong khi cá thu vua và cá thu Tây Ban Nha cao hơn. Phụ nữ mang thai, người cho con bú và trẻ nhỏ nên chọn đúng loại cá, ưu tiên nguồn gốc rõ ràng để bổ sung dinh dưỡng và hạn chế phơi nhiễm thủy ngân.

Cá trích: Cá trích là cá béo giàu omega-3. Khoảng 85g cá trích Đại Tây Dương nấu chín cung cấp khoảng 1,71g EPA và DHA, gần tương đương cá hồi Đại Tây Dương nuôi. Cá trích còn giàu protein, vitamin và khoáng chất, thường có hàm lượng thủy ngân thấp nên có thể ăn xen kẽ với cá hồi, cá mòi và cá thu. Tuy nhiên, cá trích muối, hun khói hoặc chế biến sẵn thường nhiều natri; người cần hạn chế muối nên ưu tiên cá tươi và chế biến đơn giản.

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cá ngừ: Cá ngừ giàu protein và omega-3, nhưng hàm lượng chất béo và thủy ngân khác nhau tùy loài. Cá ngừ đóng hộp loại light, thường làm từ cá skipjack, có mức thủy ngân thấp hơn; trong khi cá ngừ albacore, vây vàng và đặc biệt cá ngừ mắt to có hàm lượng cao hơn. Vì vậy, nên ăn luân phiên cá ngừ với cá mòi, cá trích hoặc các loại cá ít thủy ngân. Khi mua cá ngừ đóng hộp, nên kiểm tra thông tin dinh dưỡng, nhất là lượng natri.

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Trong thực đơn dinh dưỡng hiện đại, cá ngừ luôn nằm trong nhóm thực phẩm vàng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Không chỉ giàu protein, thịt cá ngừ còn chứa hàm lượng vi chất vượt trội giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

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