Thêm củ cải đường vào bữa ăn làm tăng những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Dinh dưỡng 13/09/2026 05:00

Củ cải đường là loại rau củ có màu sắc rực rỡ, nhiều màu sắc, có chứa chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe của bạn. 

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), củ cải đường thô đóng vai trò quan trọng trong dinh dưỡng. Đây là một nguồn giàu chất xơ, mangan, đồng và folate...Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), củ cải đường thô đóng vai trò quan trọng trong dinh dưỡng. Đây là một nguồn giàu chất xơ, mangan, đồng và folate...

Thêm củ cải đường vào bữa ăn làm tăng những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường đặc biệt giàu folate, một loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng, phát triển và sức khỏe tim mạch. Chúng cũng chứa một lượng mangan tốt, tham gia vào quá trình hình thành xương, chuyển hóa chất dinh dưỡng, chức năng não…

Thêm vào đó, chúng chứa nhiều đồng, một khoáng chất quan trọng cần thiết để sản xuất năng lượng và tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh… Củ cải đường còn cung cấp một lượng protein đáng ngạc nhiên lại ít chất béo và không có cholesterol.

Công dụng của củ cải đường

Củ cải đường có tác dụng điều hòa huyết áp: Một trong những lợi ích nổi bật của củ cải đường là khả năng giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Với hàm lượng nitrat cao, chất chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, củ cải đường giúp làm giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Khi bổ sung củ cải đường thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Thêm củ cải đường vào bữa ăn làm tăng những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng năng lượng và hiệu suất: Với các vận động viên, củ cải đường mang đến nhiều lợi ích trong quá trình tập luyện, bởi vì nitrat trong loại củ này giúp tăng cường hiệu suất thể chất bằng cách tăng hiệu quả của ty thể - cơ quan sản xuất năng lượng trong tế bào. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nước ép củ cải đường giúp tăng sức bền, cải thiện hiệu suất tim mạch và tăng cường sử dụng oxy trong khi tập thể dục.

Tốt cho đường ruột của bạn: Đối với sức khỏe tiêu hóa và gan, củ cải đường cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa đều đặn và các hợp chất hỗ trợ chức năng gan bằng cách trung hòa và loại bỏ độc tố. Nước ép củ cải đường còn giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, có lợi cho việc duy trì năng lượng ổn định suốt cả ngày.

Giữ cho não khỏe mạnh: Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy củ cải đường có thể làm tăng lưu lượng máu đến não, có khả năng tăng cường trí nhớ và khả năng chuyển đổi nhiệm vụ. Điều này có thể giúp não của bạn hoạt động ở mức tốt nhất và khỏe mạnh.

Thêm củ cải đường vào bữa ăn làm tăng những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý cách ăn củ cải đường

Dưới đây là một số cách để đưa củ cải đường vào chế độ ăn uống của bạn:

Ăn sống hoặc hấp: Bạn có thể bào củ cải sống thành món salad hoặc hấp như một món ăn phụ.

Súp hoặc món hầm: Thêm củ cải đường vào súp hoặc món hầm của bạn để tăng cường chất dinh dưỡng. Kết hợp nó với các loại rau không chứa tinh bột khác và protein nạc có thể tạo ra một bữa ăn cân bằng.

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