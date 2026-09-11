Ăn xôi buổi sáng có tốt cho sức khỏe không?

Xôi là món ăn sáng được người Việt yêu thích vì sự tiện lợi, có nhiều loại và hương vị thơm ngon. Nhiều người có thói quen ăn xôi buổi sáng, thậm chí có những người yêu thích món ăn này đến nỗi ngày nào cũng có thể ăn xôi. Bạn đã biết ăn xôi vào bữa sáng có lợi ích gì? Ăn xôi sáng thường xuyên có tốt không và cần lưu ý gì khi ăn xôi?

Một số loại xôi phổ biến như xôi xéo, xôi mặn, xôi gấc thường chứa nhiều dầu mỡ từ hành phi, mỡ lợn, chà bông, xúc xích…Chất béo trong những món ăn này làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến thức ăn ở lại dạ dày lâu hơn. Điều này tạo áp lực lên cơ vòng thực quản dưới, khiến axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây ra ợ nóng và cảm giác nóng rát.

Xôi thường được ăn kèm với nhiều loại gia vị như muối vừng, ruốc, chà bông, thậm chí có thể thêm tương ớt, sốt cay. Những gia vị này có thể kích thích dạ dày tiết axit nhiều hơn, làm tăng nguy cơ trào ngược và gây ợ nóng. Đặc biệt, những ai có dạ dày nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về tiêu hóa sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn.

Cơ địa nhạy cảm, hệ tiêu hóa yếu

Những người có hệ tiêu hóa kém, dễ bị trào ngược dạ dày hoặc mắc bệnh lý về tiêu hóa như viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích thường dễ bị ợ nóng sau khi ăn xôi hơn so với những người có dạ dày khỏe mạnh. Đối với những trường hợp này, chỉ cần ăn một lượng nhỏ xôi cũng có thể gây khó chịu và dẫn đến các triệu chứng như đầy hơi, buồn nôn, nóng rát vùng thực quản.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn xôi vào buổi tối hoặc khi đói

Ăn xôi khi bụng rỗng có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, dễ gây ợ nóng. Trong khi đó, ăn xôi vào buổi tối có thể làm dạ dày phải hoạt động quá tải, khiến thức ăn không tiêu hóa kịp, gây đầy bụng và trào ngược. Tốt nhất nên ăn xôi vào buổi sáng hoặc buổi trưa để hệ tiêu hóa có thời gian xử lý tốt hơn.

Chọn loại xôi ít dầu mỡ, gia vị

Nên ưu tiên các loại xôi ít dầu mỡ như xôi đỗ, xôi lạc, xôi gấc thay vì xôi xéo hoặc xôi mặn có nhiều mỡ hành, xúc xích, chà bông. Đồng thời, hạn chế ăn kèm với gia vị cay nóng như tương ớt, sốt cay để tránh kích thích dạ dày.

Ăn với lượng vừa phải, nhai kỹ

Không nên ăn quá nhiều xôi trong một lần vì dạ dày sẽ phải làm việc quá tải để tiêu hóa. Nhai kỹ khi ăn cũng giúp enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giảm áp lực cho dạ dày và hạn chế tình trạng ợ nóng.

Những lưu ý khi ăn xôi buổi sáng bạn cần biết

Xôi là món ăn sáng tiện lợi và ngon miệng, nhưng để đảm bảo sức khỏe, bạn cần lưu ý những điều sau:

Ảnh minh họa: Internet

Chọn loại xôi ít calo, giàu dinh dưỡng

Bạn nên ưu tiên ăn loại xôi không có hoặc ít mỡ. Xôi trắng, xôi đậu xanh, xôi gấc là những lựa chọn tốt hơn xôi xéo, xôi thịt mỡ, xôi lạp xưởng vì chúng chứa ít chất béo bão hòa và cholesterol. Bạn cũng nên hạn chế ăn loại xôi có nhân nhiều đường vì chúng dễ gây tăng cân và các vấn đề về sức khỏe khác. Khi ăn xôi, bạn nên kết hợp ăn cùng rau xanh (dưa chuột, rau luộc, trái cây…) và thực phẩm cung cấp protein (trứng hoặc thịt nạc) để cân bằng dinh dưỡng và no lâu hơn.

Ăn xôi mấy lần 1 tuần là phù hợp?

Ăn xôi 2 - 3 lần/tuần là phù hợp. Nếu ăn xôi quá thường xuyên, bạn sẽ dễ bị tăng cân, tăng đường huyết, nóng trong dẫn đến mụn nhọt hơn. Thay vì chỉ ăn xôi, bạn nên ăn đa dạng các món ăn khác như bún, phở, bánh mì, cháo... để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.