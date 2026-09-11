Gặp người yêu cũ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi vui mừng hí hửng

Tâm sự Eva 11/09/2026 01:00

Cũng vì để chồng tin tưởng yêu thương mình hơn, tôi quyết định đi vá lại màng trinh. Chồng tôi đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì. Anh ấy hết lòng yêu thương, quan tâm cho tôi. Cha mẹ chồng tôi cũng đối xử tốt với con dâu

Người yêu cũ của tôi tên Toàn, anh là bác sĩ khoa sản. Dù đã yêu nhau tới giai đoạn thân mật nhất nhưng chúng tôi đành chia tay sau đó. Nguyên nhân là vì Toàn phải chuyển đến thành phố khác để công tác, yêu xa khiến chúng tôi không giữ được tình cảm.

Sau đó, tôi gặp và yêu Quốc. Anh là người đàn ông sống tình cảm, tinh tế luôn cho tôi cảm giác an toàn. Anh chưa từng hỏi tôi đã có bao nhiêu mối tình nhưng cũng để ý chuyện tôi có còn trinh hay không. Nhưng tôi lại rất yêu Quốc, vì ngoài quan niệm có phần cổ hủ đó ra thì Quốc rất chân thành với tôi. Vì thế, tôi đành giấu hết chuyện người cũ với anh.

Cũng vì để chồng tin tưởng yêu thương mình hơn, tôi quyết định đi vá lại màng trinh. Chồng tôi đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì. Anh ấy hết lòng yêu thương, quan tâm cho tôi. Cha mẹ chồng tôi cũng đối xử tốt với con dâu. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng phải lo lắng gì, có nhà có xe, cuộc sống đủ đầy.

Gặp người yêu cũ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi vui mừng hí hửng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi biết tôi có thai, chồng và gia đình chồng vui mừng trông ngóng. Tôi được cưng chiều hết mực, chẳng khác gì bà hoàng trong nhà. Tôi hạnh phúc tới mức cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

Sau đò, chồng đưa tôi đi khám thai để xem thai đã vào cổ tử cung chưa. Anh nói biết một vị bác sĩ có tiếng, hết lòng với bệnh nhân. Đến khi đến nơi gặp mặt bác sĩ thì tôi lặng người sửng sốt đến mức muốn ngất. Toàn đứng trước mặt tôi trong bộ đồ blouse trắng. Tôi hoảng sợ tột độ, tôi sợ Toàn sẽ nói chuyện cũ, tôi sợ sẽ đánh mất hạnh phúc đang có.

Nhưng trái ngược với thái độ của tôi, Toàn rất bình thản, thậm chí anh còn cười dịu dàng khám cho tôi. Anh nói với chồng tôi: “Thai đang phát triển rất tôi. Chắc do người mẹ biết chăm sóc bản thân nên thai bám rất chắc trong tử cung. Chúc mừng hai vợ chồng, cứ yên tâm dưỡng thai nhé!”.

Câu nói này của Toàn khiến chồng tôi vui mừng lắm, còn tôi thì cúi gằm mặt xấu hổ. Người yêu cũ không hề nói lời nào về chuyện cũ của chúng tôi. Chồng tôi sau đó cứ một mực muốn tôi khám ở phòng khám của Toàn và nhờ Toàn đỡ đẻ cho tôi. Tôi có nên tìm cách từ chối chồng không? Vì tôi cứ nơm nớp lo sợ khi gặp người yêu cũ như thế.

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