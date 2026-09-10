Triệu Lộ Tư rục rịch tái xuất màn ảnh vào tháng 10 năm nay?

Sao quốc tế 10/09/2026 08:45

Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư được cho là sẽ trở lại đóng phim sau gần 2 năm. Đồng thời, cô đang từng bước chuyển trọng tâm sự nghiệp sang lĩnh vực sản xuất nội dung.

Sau thời gian dài không xuất hiện trong một dự án phim mới, Triệu Lộ Tư được cho là đang chuẩn bị trở lại với tác phẩm Thư từ biệt. Nếu kế hoạch được triển khai đúng dự kiến, dự án không chỉ đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách cô tham gia vào một tác phẩm.

Theo những thông tin đang được chia sẻ, Triệu Lộ Tư có thể đảm nhận vai nữ chính, đồng thời tham gia đầu tư và sản xuất Thư từ biệt. Dự án được cho là tiếp tục đưa cô hợp tác với nhà sản xuất từng đứng sau thành công của Vụng trộm không thể giấu. Việc xuất hiện ở cả phía trước và sau máy quay được xem là bước tiến mới trong quá trình mở rộng vai trò của nữ diễn viên.

Triệu Lộ Tư rục rịch tái xuất màn ảnh vào tháng 10 năm nay? - Ảnh 1

Trước đó, Triệu Lộ Tư từng được nhắc đến cùng dự án Muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu, dự kiến triển khai vào tháng 8. Tuy nhiên, kế hoạch được cho là không tiếp tục do kịch bản chưa hoàn thiện. Sau những thay đổi này, nữ diễn viên được cho là thận trọng hơn trong việc lựa chọn tác phẩm.

Nguồn tin cho biết Triệu Lộ Tư hiện đặt yêu cầu cao đối với kịch bản và muốn câu chuyện được hoàn thiện tương đối trước khi bước vào quá trình ghi hình. Cách làm này giúp hạn chế những thay đổi lớn trong quá trình sản xuất, đồng thời cho thấy nữ diễn viên muốn kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng dự án.

Thư từ biệt được cho là chuyển thể từ tiểu thuyết Mười ba lá thư tuyệt mệnh của nhà văn Đức Kerstin Gier. Câu chuyện xoay quanh Goli, một phụ nữ 30 tuổi rơi vào khủng hoảng sau khi mất việc và chia tay. Trong lúc tuyệt vọng, cô viết 13 lá thư gửi những người thân quen. Sau một lần tự tử bất thành, những lá thư này lại mở ra hàng loạt tình huống buộc cô phải đối diện với cuộc sống và những lựa chọn của chính mình.

Triệu Lộ Tư rục rịch tái xuất màn ảnh vào tháng 10 năm nay? - Ảnh 2

Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là dạng vai khác biệt so với nhiều nhân vật trước đây của Triệu Lộ Tư, khi câu chuyện tập trung nhiều hơn vào đời sống phụ nữ đô thị, tâm lý và quá trình trưởng thành thay vì chỉ xoay quanh chuyện tình cảm.

Bên cạnh diễn xuất, Triệu Lộ Tư cũng được cho là đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất. Trước đó, cô từng tham gia Sonder - Tôi không phải NPC với vai trò giám chế và nhà sản xuất.

Hiện phía nữ diễn viên mới được cho là xác nhận sẽ khởi động một dự án vào tháng 10, trong khi thông tin cụ thể về Thư từ biệt, ê-kíp và ngày khai máy vẫn cần chờ công bố chính thức. Nếu trở thành hiện thực, lần trở lại này có thể đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư.

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