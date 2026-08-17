Kế hoạch tái xuất của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị ảnh hưởng

Sao quốc tế 17/08/2026 17:02

Sau gần 20 tháng tạm dừng đóng phim vì vấn đề sức khỏe và những tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ Galaxy Cool Entertainment, Triệu Lộ Tư vẫn chưa thể xác định thời điểm chính thức trở lại phim trường.

Tại một sự kiện hồi tháng 4, nữ diễn viên từng xúc động cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành cùng cô suốt 10 năm. Triệu Lộ Tư cho biết tình trạng của cô đã cải thiện và dự kiến trở lại công việc vào mùa hè 2026. Cô cũng bày tỏ mong muốn tham gia một tác phẩm có thể truyền tải “tâm thế và lối sống của phụ nữ”.

Thời điểm đó, trong giới giải trí Trung Quốc xuất hiện thông tin Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính trong Muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu, chuyển thể từ tiểu thuyết của Diệc Thư. Hứa Khải từng được đồn đoán là ứng viên cho vai nam chính, nhất là khi anh và Triệu Lộ Tư đã từng hợp tác trước đó. Tuy nhiên, phía Hứa Khải sau đó có động thái phủ nhận liên quan đến dự án.

Kế hoạch tái xuất của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị ảnh hưởng - Ảnh 1

Theo chia sẻ mới nhất của Triệu Lộ Tư trong một buổi livestream, kế hoạch gia nhập đoàn phim vào tháng 8 ban đầu thực sự đã được đặt ra. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa nhận được bản kịch bản hoàn chỉnh sau quá trình chỉnh sửa. Vì vậy, nữ diễn viên chưa thể xác định thời gian bộ phim chính thức khởi quay.

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý, bởi màn tái xuất của Triệu Lộ Tư vốn được người hâm mộ chờ đợi từ lâu. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng nữ diễn viên đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dự án phù hợp, thậm chí có thông tin cho rằng một số đoàn phim đã từ chối hợp tác.

Đáng chú ý, một nguồn tin trong giới còn cho biết một số ê-kíp được cho là sẵn sàng làm việc với Triệu Lộ Tư đang yêu cầu cô ký thêm “bản cam kết trách nhiệm rủi ro”. Theo nội dung được lan truyền, nếu quá trình quay phim bị gián đoạn vì lý do cá nhân từ phía diễn viên, mọi thiệt hại kinh tế có thể được yêu cầu nghệ sĩ chịu trách nhiệm.

Kế hoạch tái xuất của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị ảnh hưởng - Ảnh 2

Cũng có thông tin cho rằng phía Triệu Lộ Tư không đồng ý với điều khoản này, khiến một số lời mời hợp tác chưa thể đi đến thống nhất. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin chưa được xác nhận. Phòng làm việc của nữ diễn viên hiện chưa đưa ra phản hồi về những đồn đoán liên quan.

Cuối năm 2024, quá trình quay Người yêu, bộ phim có sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Bành Quán Anh, từng phải tạm dừng sau khi nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe và công khai tình trạng của mình. Sau đó, tranh chấp giữa cô và công ty quản lý cũ càng khiến sự nghiệp của nữ diễn viên chịu nhiều ảnh hưởng.

Vì vậy, dù Triệu Lộ Tư đã nhiều lần thể hiện mong muốn trở lại màn ảnh, việc chưa hoàn thiện kịch bản và chưa chốt lịch quay khiến kế hoạch tái xuất của cô tiếp tục bỏ ngỏ. Người hâm mộ hiện vẫn chờ thông tin chính thức về dự án đánh dấu màn trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài vắng bóng.

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Sau nhiều năm gắn liền với các bộ phim ngôn tình ăn khách như Tinh hán xán lạn, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Khó dỗ dành hay Rèm ngọc châu sa, Triệu Lộ Tư cho biết cô đang hướng đến một chặng đường mới trong sự nghiệp diễn xuất.

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