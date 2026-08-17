Cà Mau: Bếp gas mini phát nổ giữa nhóm người đang ăn lẩu, 3 người bỏng nặng

Đời sống 17/08/2026 10:18

Vụ nổ làm 3 người bị thương, trong đó hai người bị bỏng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 16.8, chị Đ.N.H (26 tuổi, ở ấp Bình Thành, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết 3 người trong gia đình chị bị bỏng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước; riêng 1 người bỏng nhẹ đã được xuất viện. Nguyên nhân bỏng là do bếp gas mini phát nổ khi đang nấu lẩu.

Theo chị H., khoảng 10 giờ cùng ngày, cả nhà chị gồm 15 người tổ chức nấu ăn tại nhà và có sử dụng 2 bếp gas mini để nấu lẩu. Khi ngồi ăn được một lúc, 1 bếp gas bất ngờ phát nổ. Vụ nổ tạo quả cầu lửa lớn bao trùm khu vực phía trước, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Cà Mau: Bếp gas mini phát nổ giữa nhóm người đang ăn lẩu, 3 người bỏng nặng - Ảnh 1
Bếp ga phát nổ khiến 3 người bị thương. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Tiền Phong, vụ nổ làm 3 người bị thương, trong đó hai người bị bỏng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

Sau vụ việc, chị H. đăng đoạn video ghi lại cảnh bếp gas phát nổ lên mạng xã hội. Đoạn video sau đó được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ để cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi sử dụng bếp, bình gas mini.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng bình gas và bếp gas quá cũ, bình gas tự chiết nạp hoặc có dấu hiệu hư hỏng, bởi có thể làm tăng nguy cơ rò rỉ gas, cháy nổ.

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