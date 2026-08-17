Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 17/8/2026, 3 con giáp cục diện Tương Hình, Tiểu Nhân quấy phá, sự nghiệp lao dốc, đời sống buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 17/8/2026, do tác động của Tương Hại khiến con giáp tuổi Hợi muốn bỏ cuộc, có thể vì bạn thấy dường nhưng mình đang cố gắng quá sức trong suốt thời gian dài. Thay vì trốn tránh, hãy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ không phải hối tiếc.

Trong thời gian này đòi hỏi con giáp tuổi Hợi phải đủ bình tĩnh khi mà Tỷ Kiên đẩy bạn rơi vào một tình thế khó xử, khi có người nói điều gì đó làm lung lay niềm tin của bạn. Hãy tìm hiểu thêm thông tin và xác nhận lại những gì bạn đã biết hoặc chưa biết, rồi bạn sẽ biết mình nên quyết định như thế nào lúc này.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 17/8/2026, tuổi Mão gặp khó trên con đường thăng quan tiến chức. Con giáp này dễ vướng phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, thậm chí khiến quan hệ đôi bên sứt mẻ. Hãy cẩn thận hơn trong cách cư xử, nhất là khi đối tượng giao tiếp lại là cấp trên của bản mệnh. Dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình, con giáp này cũng không nên có thái độ quá nóng nảy, tiêu cực, thậm chí bỏ ngoài tai góp ý của người ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Dù bận rộn đến mấy, có lẽ đôi bên vẫn cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, đừng để mối quan hệ giữa mọi người ngày càng xa cách.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 17/8/2026, cục diện Tương Hình, người tuổi Tuất cần hạn chế việc gây thù chuốc oán với mọi người trong ngày hôm nay. Bạn làm gì cũng nên giữ quan điểm "dĩ hòa vi quý", đừng nên "chuyện bé xé ra to".

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó tránh khỏi cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp, song bạn cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc. Đừng vì đồng tiền mà làm xấu đi hình ảnh mình tốn công sức gây dựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!