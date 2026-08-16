Tưởng chỉ là rau dại, loại rau này lại có 4 lợi ích sức khỏe đáng chú ý

Dinh dưỡng 16/08/2026 05:00

Rau sam là loại cây mọc tự nhiên có thể tìm thấy ở nhiều địa phương và được sử dụng như một loại thực phẩm trong bữa cơm. Tuy nhiên, bạn đã biết các tác dụng của loại rau với sức khỏe khi được sử dụng đúng cách hay chưa?

Rau sam là một loại cây thân cỏ, có vị chua, không độc, có tính lạnh và giàu giá trị dinh dưỡng. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy loại rau này ở hầu hết các tỉnh thành, tại vùng đất ẩm ướt ven đường, kênh rạch, ao hồ... Đây không chỉ là một loại thực phẩm dùng để chế biến được nhiều món ăn ngon, mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Tưởng chỉ là rau dại, loại rau này lại có 4 lợi ích sức khỏe đáng chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau sam đối với sức khỏe

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Theo kết quả của một số nghiên cứu, việc sử dụng rau sam có thể giúp cải thiện tình trạng của người mắc đái tháo đường type 2. Bởi rau có tác dụng giảm các axit béo tự do có trong máu, giảm tình trạng kháng insulin trong cơ thể, giảm đường huyết đói và giảm tăng men gan.

Tốt cho tim mạch

Với hàm lượng khá cao Omega-3 và Kali, rau có tác dụng tốt với việc cải thiện sức khỏe tim mạch, hạn chế tình trạng rối loạn nhịp tim, điều chỉnh hàm lượng cholesterol có trong máu và giúp huyết áp được ổn định hơn,...

Tốt cho hệ tiêu hóa

Với chất này có sẵn, rau sam được đánh giá là hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa và tiết niệu, cải thiện tình trạng táo bón, đường ruột,... Ngoài ra, rau cũng có tác dụng đào thải chất dịch dư thừa trong cơ thể, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.

Tưởng chỉ là rau dại, loại rau này lại có 4 lợi ích sức khỏe đáng chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có tiềm năng chống ung thư

Rau sam chứa nhiều hợp chất thực vật như polysaccharide, alkaloid, cerebroside và homoisoflavonoid. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy các hợp chất này có khả năng chống oxy hóa và tác động đến sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư.

Tuy nhiên, những kết quả này chủ yếu đến từ nghiên cứu trên tế bào hoặc động vật. Chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn rau sam có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người. Vì vậy, không nên sử dụng rau sam để thay thế các phương pháp điều trị ung thư được bác sĩ chỉ định. 

Những lưu ý cần biết khi ăn rau sam

Mặc dù rau sam mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chúng ta cần lưu ý một số điều để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại rau này:

Với rau sam tươi, nên dùng từ 50 đến 100 gram mỗi ngày để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Rửa sạch: Rau sam thường mọc ở những nơi ẩm ướt nên cần rửa kỹ bằng nước sạch nhiều lần trước khi chế biến.

Tưởng chỉ là rau dại, loại rau này lại có 4 lợi ích sức khỏe đáng chú ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm nước muối: Ngâm rau sam vào nước muối loãng trong khoảng 15 phút để loại bỏ vi khuẩn và chất bẩn.

Đối với phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người bị tiêu chảy, kiết lị hoặc có tiền sử mắc bệnh sỏi thận, nên tránh dùng rau sam.

Không nên nấu rau sam quá lâu để bảo toàn các dưỡng chất.

Rau sam không nên được kết hợp với thịt ba ba, trứng vịt lộn, hoặc thịt rùa, vì sự kết hợp này có thể dẫn đến ngộ độc.

Vì sao nên bổ sung rau hẹ vào thực đơn hằng ngày?

Vì sao nên bổ sung rau hẹ vào thực đơn hằng ngày?

Rau rau hẹ còn được người dân một số nơi gọi là cửu thái, khởi dương thảo... Đây là một loại rau gia vị, thường được sử dụng trong chế biến một số món ăn. Bên cạnh đó rau hẹ còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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