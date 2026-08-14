Giá trị dinh dưỡng, công dụng sức khỏe và lưu ý an toàn khi ăn loại quả vị đắng quen thuộc

Mướp đắng (khổ qua) là loại quả ăn được có vị đắng. Trong thành phần của loại thực phẩm này có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như các loại vitamin (C, B1, B12,...), canxi, kali, sắt, kẽm, chất xơ, protein, chất béo, beta-caroten,...

Tăng cường hệ miễn dịch: Tiêu thụ khổ qua sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa bệnh tật và nhiễm khuẩn. Từ đó, giúp phòng ngừa cảm lạnh, hạn chế khả năng bị dị ứng thực phẩm. Cùng với đó, giảm thiểu nguy cơ mắc chứng khó tiêu hay chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Giảm cholesterol trong máu: Sử dụng khổ qua cũng có tác dụng trong việc giúp làm giảm cholesterol trong máu. Từ đó, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, hạn chế một cách đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân: Đi kèm với đó, khổ qua cũng là một loại thực phẩm bạn có thể lựa chọn thêm vào thực đơn ăn kiêng của mình. Bởi nó chứa hàm lượng calo thấp, tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ cho quá trình giảm cân của bạn đạt được hiệu quả như mong muốn để kiểm soát và duy trì ở mức cân nặng hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho làn da: Việc thường xuyên sử dụng khổ qua giúp làm sáng da, dưỡng ẩm cho da, hỗ trợ trong cải thiện tình trạng mụn trứng cá, bệnh chàm hay bệnh vẩy nến. Điều này sẽ tạo điều kiện để bạn có thể sở hữu một làn da đẹp, mịn màng và hấp dẫn hơn.

Giảm tình trạng táo bón: Trong thành phần của khổ qua có chứa chất xơ giúp kích thích nhuận tràng. Do vậy, việc tiêu thụ loại thực phẩm này có thể giúp cơ thể dễ dàng đi đại tiện hơn, giảm thiểu tình trạng táo bón.

Cách ăn mướp đắng sống

Mướp đắng có thể ăn sống cùng ruốc và nước mắm tỏi ớt. Chọn quả tươi, rửa sạch, bổ đôi, bỏ ruột và hạt, thái lát rồi ngâm nước muối loãng 5 phút, rửa lại và để ráo. Có thể ướp mướp đắng trên đá 30-45 phút hoặc làm lạnh trong ngăn mát 15-20 phút để tăng độ giòn. Pha nước chấm với 2 thìa đường, 1 thìa nước mắm, 1 thìa nước lọc, thêm tỏi, ớt băm. Cuối cùng, cho ruốc lên mướp đắng và dùng kèm nước chấm.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi sử dụng mướp đắng

Mướp đắng chọn quả tươi, rửa sạch, bổ đôi, bỏ ruột và hạt rồi thái lát, ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút, rửa lại và để ráo. Có thể ướp đá 30-45 phút hoặc làm lạnh 15-20 phút để mướp giòn, mát hơn. Pha nước chấm với 2 thìa đường, 1 thìa nước mắm, 1 thìa nước lọc, thêm tỏi và ớt băm. Khi ăn, cho ruốc lên mướp đắng và dùng kèm nước chấm.