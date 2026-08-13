Vì sao nên bổ sung rau hẹ vào thực đơn hằng ngày?

Trong y học cổ truyền, hẹ vị cay và ngọt, tính ấm, không độc. Quy kinh vào can, vị, thận. Hẹ được dùng để giải độc, giảm đau, bổ thận, tráng dương, chữa mộng tinh, di tinh, làm lành vết thương, trị táo bón, cảm mạo.

Hẹ là loại cây dễ trồng, hiện cây còn được trồng làm cảnh. Cây sinh trưởng tốt ở những vùng khí hậu nóng ẩm. Hẹ được trồng nhiều để thu hoạch làm thuốc, chế biến món ăn. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, lá hẹ được ví như "thần dược" từ thiên nhiên, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị nhiều bệnh lý.

Lá hẹ là một "thần dược" tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch. Nhờ hàm lượng cao allicin, quercetin và kali, lá hẹ có khả năng giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm. Việc bổ sung lá hẹ vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Lá hẹ là một nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe xương. Vitamin K hoạt động bằng cách kích hoạt các protein có khả năng vận chuyển canxi vào xương, giúp tăng cường độ chắc khỏe của xương và ngăn ngừa tình trạng mất xương. Nhờ đó, việc bổ sung lá hẹ giúp tăng cường mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người cao tuổi và phụ nữ mãn kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Ăn lá hẹ còn giúp bạn bổ sung một lượng đáng kể vitamin C với lợi ích trong việc tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch. Thông qua đó, hỗ trợ đảm bảo cho cơ thể luôn được khỏe mạnh, sẵn sàng chống lại và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn khi chúng xâm nhập và tấn công vào cơ thể.

Tốt cho sức khỏe mắt

Vitamin A và các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin có trong lá hẹ đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ đôi mắt. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn quá trình oxy hóa các tế bào võng mạc, từ đó giảm thiểu nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Đặc biệt, lutein và zeaxanthin tập trung ở điểm vàng - vùng trung tâm của võng mạc, nơi tập trung các tế bào cảm nhận ánh sáng sắc nét nhất, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử.

Lưu ý khi sử dụng lá hẹ

Tuy rằng tác dụng của lá hẹ với nam giới rất tốt, có thể hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nhưng bạn vẫn cần lưu ý một số điều dưới đây khi sử dụng thực phẩm này.

Người bị nóng trong không nên ăn lá hẹ vì thực phẩm này có tính ấm, dễ sinh nhiệt gây khó chịu, khô miệng, mệt mỏi,…

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân có bệnh về mắt như viêm kết mạc, viêm giác mạc,… cần hạn chế ăn lá hẹ thường xuyên.

Nếu dạ dày yếu, dễ bị tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu,… bạn nên ăn lá hẹ một lượng vừa đủ, tránh lạm dụng dẫn đến cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa.

Không nên lạm dụng lá hẹ để chữa xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,… chỉ nên dùng 1 – 2 lần/tuần và không dùng thay thuốc chữa bệnh.

Lá hẹ có rất nhiều chất xơ nên mỗi bữa chỉ nên ăn một lượng vừa phải nhằm tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây khó tiêu, ợ hơi,…