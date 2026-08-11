Những lợi ích của quả măng cụt đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 11/08/2026 11:30

Măng cụt được gọi là "nữ hoàng của các loại trái cây," không chỉ vì hương vị tuyệt vời mà còn vì những lợi ích sức khỏe vượt trội mà nó mang lại. Măng cụt giàu chất dinh dưỡng, chất xơ và các chất chống oxy hóa mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn

Măng cụt là loại quả nhiệt đới quen thuộc được nhiều người ưa chuộng nhờ vị ngọt thanh, dễ ăn và khả năng giải nhiệt. Không chỉ dừng lại ở vai trò một loại trái cây tráng miệng, măng cụt còn được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm” bởi chứa nhiều dưỡng chất quý, mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả măng cụt 

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống giàu rau quả, bao gồm măng cụt, có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Măng cụt chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu để xác định mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiêu thụ măng cụt và việc giảm nguy cơ ung thư.

Hỗ trợ giảm cân: Một trong những lợi ích nổi bật của măng cụt là khả năng hỗ trợ giảm cân. Một nghiên cứu nhỏ kéo dài 8 tuần đã chỉ ra rằng việc bổ sung nước ép măng cụt vào chế độ ăn uống hàng ngày, với liều lượng khoảng 90, 180 hoặc 270 ml, có thể giúp giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) của người tham gia. Mặc dù nghiên cứu về măng cụt và béo phì vẫn còn hạn chế, các chuyên gia cho rằng các hợp chất chống viêm trong măng cụt có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tăng cân.

Những lợi ích của quả măng cụt đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng chiết xuất măng cụt có thể cải thiện các chỉ số sức khỏe tim mạch. Cụ thể, nó giúp giảm mức cholesterol LDL (xấu) và triglycerides, đồng thời tăng cường mức cholesterol HDL (tốt). Những hiệu quả này góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hỗ trợ một hệ thống tim mạch khỏe mạnh.

Tốt cho chức năng não bộ: Chiết xuất măng cụt cũng cho thấy tiềm năng hỗ trợ sức khỏe não bộ. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy măng cụt có thể giúp ngăn ngừa suy giảm tinh thần, giảm viêm não và cải thiện các triệu chứng trầm cảm. Mặc dù nghiên cứu trên người vẫn còn hạn chế, những phát hiện này mở ra triển vọng mới về việc sử dụng măng cụt để cải thiện sức khỏe tâm lý và chức năng não bộ.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng loại quả này mà bạn cần ghi nhớ:

Những lợi ích của quả măng cụt đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy măng cụt có nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng ăn quá nhiều thì lại là điều không nên. Bởi nó sẽ gây ra tác dụng phụ như nổi mề đay, gây xuất huyết tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn... Do đó, bạn nên ăn với tần suất hợp lý, tốt nhất chỉ nên ăn khoảng 30g măng cụt sau bữa ăn (tương đương 2 - 3 quả/ngày), mỗi tuần ăn 2 - 3 lần là đủ.

Một số người không nên ăn măng cụt như: Người có cơ địa dễ bị dị ứng, người bị bệnh đa hồng cầu, người đang trong quá trình điều trị bệnh bằng thuốc, xạ trị, hóa trị, người chuẩn bị phẫu thuật, người có hệ tiêu hóa kém, hay bị táo bón, tiêu chảy…

Bạn lưu ý không ăn những quả măng cụt bị dập, hỏng bởi sẽ có nguy cơ bị đau bụng, tiêu chảy.

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