Tưởng là món ăn vặt, hóa ra loại quả nhỏ bé này có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Quả sấu có đường kính trung bình 2 - 3cm, có thể thu hoạch khi xanh hoặc vừa chín tới. Lúc non, quả sấu có vỏ nhẵn, màu xanh lục. Đến khi chín, già, quả sấu hơi xù xì, chuyển dần sang màu vàng nhạt. Bên trong quả có hạt cứng dạng cạnh và lớp thịt mang vị chua dịu.

Sấu là cây thân gỗ, cao trung bình 15 - 20m, thường ra hoa vào tháng 4 - 5 và đậu quả vào tháng 6 - 7. Lá sấu thuộc dạng kép lông chim, mọc so le, sắc xanh thay đổi theo độ già của lá.

Trong thành phần của quả sấu chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: vitamin B1, B2, C, canxi, sắt,... Lượng calo trong thức quả này tương đối thấp (10 - 15 calo) nên phù hợp với người giảm cân hoặc muốn duy trì cân nặng ổn định.

Tốt cho hệ tim mạch và đường huyết

Dù có vị chua, nhưng quả sấu lại chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ mạch máu khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Hàm lượng chất xơ trong sấu cũng hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thụ đường, tốt cho người có nguy cơ bị tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng và mệt mỏi

Vitamin B1 và B2 trong quả sấu đóng vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì chức năng thần kinh. Sử dụng quả sấu có thể giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi và cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, vitamin C trong thức quả này còn giúp giảm hàm lượng hormone cortisol là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng.

Phòng ngừa thiếu máu

Sắt là khoáng chất giúp cơ thể sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy đến các tế bào. Quả sấu chứa hàm lượng sắt đáng kể nên vừa có tác dụng ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt. Hơn nữa, vitamin C trong quả sấu còn giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm hiệu quả hơn, tăng cường sự tạo máu và cải thiện sức khỏe.

Tăng cường sức khỏe xương khớp và răng miệng

Hàm lượng canxi và phốt pho có trong quả sấu, dù không quá cao như các loại hạt, nhưng vẫn góp phần bổ sung dưỡng chất giúp răng chắc khỏe và hạn chế các bệnh về nướu. Canxi trong quả sấu giúp duy trì sự chắc khỏe của hệ xương và ngăn ngừa loãng xương. Sự kết hợp của hai thành phần canxi và vitamin C trong quả sấu sẽ giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, nhờ đó, sức khỏe hệ xương và răng cũng được tăng cường.

Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng lưu ý khi ăn quả sấu

Người mắc bệnh dạ dày: Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc tăng tiết axit nên hạn chế ăn nhiều sấu non hoặc uống nước sấu quá chua. Axit từ sấu có thể làm tăng cảm giác cồn cào, ợ nóng, đau vùng thượng vị, đặc biệt khi ăn lúc bụng đói.

Người có men răng yếu: Axit trong sấu làm mềm tạm thời lớp men răng bên ngoài. Nếu đánh răng ngay sau khi ăn, lớp men đang yếu này dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy nên súc miệng bằng nước lọc và chờ ít nhất 30 phút rồi mới đánh răng.

Người bệnh thận, tim mạch, tăng huyết áp: Các món sấu dầm muối, ô mai sấu hay sấu ngâm thường chứa nhiều muối. Với những người cần hạn chế natri, đây là điều cần đặc biệt lưu ý dù lượng sấu ăn vào không nhiều.

Trẻ nhỏ: Dạ dày trẻ còn nhạy cảm, ăn nhiều sấu non chấm muối ớt dễ gây kích ứng, đau bụng và ảnh hưởng men răng đang trong giai đoạn phát triển. Lượng muối trong các món sấu cay mặn cũng là điều cha mẹ cần để ý.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai: Nhiều mẹ bầu thích ăn sấu vì vị chua giúp dễ chịu hơn trong giai đoạn nghén, đây là phản ứng khá phổ biến của cơ thể với vị chua nói chung. Tuy nhiên ăn quá nhiều sấu chua, uống nước sấu quá đặc hoặc ăn kèm nhiều muối ớt có thể gây cồn cào, khó chịu dạ dày hoặc làm tăng nguy cơ ợ nóng vốn đã phổ biến trong thai kỳ.