Thường xuyên ăn loại quả này, cơ thể sẽ nhận về 4 lợi ích bất ngờ

Bí ngòi cũng chứa một lượng nhỏ sắt, canxi, kẽm và một số vitamin B khác. Hàm lượng vitamin A dồi dào hỗ trợ thị lực và hệ miễn dịch. So với bí nấu chín, bí ngòi ăn sống chứa ít vitamin A hơn nhưng giàu vitamin C hơn - một vi chất dễ bị hao hụt trong quá trình nấu.

Bí ngòi có tên khoa học là Zucchini, còn được gọi là Courgette, là một loại bí mùa hè trong họ thực vật Cucurbitaceae, cùng với dưa, bí spaghetti và dưa chuột. Mặc dù bí ngòi thường được coi là một loại rau, nhưng về mặt thực vật học, nó lại được phân loại là một loại trái cây. Bí ngòi cũng có nhiều giống nhận biết thông qua màu sắc, có màu từ vàng đậm đến xanh đậm.

Với lượng calo tương đối thấp cùng chứa nhiều chất folate, kali, magie... nên khi ăn bí ngòi sẽ giúp người mắc bệnh về tim mạch sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng và an toàn. Theo các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ, những chất dinh dưỡng trên sẽ giúp thỗ trợ về vấn đề tim mạch tới con người.

Khi quá trình lưu thông máu thuận lợi, cũng như bổ sung chất sơ vào trong cơ thể chất từ bí ngòi sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và từ đó, sẽ hạn chế được nhiều bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim...

Tăng cường thị lực

Ít người biết rằng, ăn bí ngòi sẽ giúp tăng cường thị lực bởi trong quả có chứa vitamin C và beta-carotene. Và dưỡng chất này nếu được hấp thụ đúng cách sẽ giúp bảo vệ mắt luôn sáng, không bị mỏi mệt.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ăn bí ngòi đều đặn mỗi ngày sẽ hỗ trợ và bổ sung các chất chống oxy hóa là lutein, zeaxanthin và làm giảm các vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác.

Giảm cân

Một cách giảm cân hiệu quả đến từ chính bí ngô khi chế biến món ăn ngon bởi có chứa nhiều chất xơ. Điều này sẽ giúp cho chị em có thể kiểm soát cân nặng và giúp giảm cân nhanh chóng.

Ngoài ra, chất béo bên trong bí ngòi được đánh giá là không gây hại cho cơ thể mà còn rất lành tính, thậm chí là rất hữu ích cho việc kiểm soát cân nặng trong một thời gian ngắn.

Giảm lượng đường trong máu

Người mắc bệnh tiểu đường type 2 có thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn khi ăn bí ngòi thường xuyên. Đây là thực phẩm ít tinh bột, chỉ khoảng 3 g carbohydrate trong mỗi cốc bí nấu chín (232 g), phù hợp với chế độ ăn hạn chế carbohydrate.

Chế độ ăn ít tinh bột giúp giảm đường huyết và insulin máu, góp phần ổn định đường máu. Chất xơ trong bí ngòi làm chậm hấp thu đường, hạn chế tăng đường huyết sau ăn và cải thiện độ nhạy insulin.

Ảnh minh họa: Internet

Bí ngòi rất linh hoạt và có thể ăn sống hoặc nấu chín. Dưới đây là một số cách để kết hợp nó vào bữa ăn của mỗi gia đình:

Thêm trực tiếp bí ngòi sống vào món salad.

Hầm bí ngòi với các loại trái cây và rau mùa hè khác để làm món ratatouille.

Nhồi với gạo, đậu lăng hoặc các loại rau khác, sau đó nướng.

Đối với món xào nhẹ, thêm dầu ô liu và xào.

Đun sôi bí ngòi, sau đó trộn nó thành súp.

Nướng hoặc áp chảo với một ít tỏi và dầu.

Hãy thử tẩm bột và chiên.

Xoắn hóa bí ngòi thành mì spaghetti hoặc mì giống mì sợi, hoặc cắt lát để thay thế các tấm lasagna.

Nướng nó thành bánh mì, bánh kếp, bánh nướng xốp hoặc bánh ngọt.

Trong một số nền văn hóa ẩm thực khác, hoa bí được coi là một món ngon. Bạn có thể chiên ngập dầu hoặc rắc sống lên trên món salad, súp và món hầm.