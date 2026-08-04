Mẹ đơn thân bỏ con đi lấy chồng, ngày về nghe con nói một câu mà rơi nước mắt

Tâm sự 04/08/2026 20:00

Con gái tôi khi đó đã 6 tuổi, lễ phép và hiểu chuyện. Con bé cũng biết mẹ đi lấy chồng nhưng không giận tôi, chỉ hỏi liệu tôi có về kịp sinh nhật con 1 tháng sau không? Tôi đương  nhiên sẽ về, đó là việc chẳng khó khăn gì với tôi.

Ngày lầm lỡ mang thai, tôi bỏ ngang cuộc đời đang rộng mở. Dừng học giữa chừng, tiền bạc không có xoay sở, tôi ngập trong tuyệt vọng. Vì một người đàn ông phản bội, trốn tránh trách nhiệm, tôi oán hận chính mình. Thậm chí có giây phút nào đó tôi không muốn sinh đứa trẻ trong bụng. Nhưng mẹ tôi nói bỏ con cái là cái tội tày trời. Tôi cũng không nỡ giết chết đứa trẻ chưa kịp chào đời, huống hồ tôi mới là người sai lầm.

Từ ngày sinh con ra, tôi cũng không thấy khá hơn. Tôi còn quá trẻ để làm mẹ đơn thân, tôi muốn ra đường, gặp gỡ, đi đây đi kia. Có một đứa con bên mình, tôi thấy vướng víu đủ điều. Cũng may mẹ tôi luôn ở bên, bà nhận hết trách nhiệm chăm cháu. So với ở với mẹ, con tôi ở với bà nhiều hơn. Nhưng con bé vẫn bám mẹ khi gặp, vẫn đòi khi mẹ vắng nhà. Tôi dù có thương con nhưng cũng không kiềm được tuổi trẻ còn đang nở rộ.

Sau khi tốt nghiệp, có công việc làm, tôi gặp và yêu Kiên. Anh lớn hơn 4 tuổi, chững chạc và trưởng thành. Gia đình Kiên khá truyền thống nên việc chúng tôi yêu nhau không được gia đình ủng hộ. Nhưng bên nhau 2 năm, Kiên cuối cùng cũng cầu hôn tôi. Ngất ngây trong tình yêu, tôi như quên cả việc mình còn một đứa con.

Để đến khi Kiên yêu cầu tôi để con cho mẹ nuôi, tôi đã đắn đo. Tôi vừa muốn sống cuộc hôn nhân với người đàn ông mình yêu, vừa không nỡ bỏ con đi lấy chồng. Mẹ tôi thấy thế lại bảo để bà nuôi cháu, tôi rảnh thì ghé thăm con cũng không sao. Cuối cùng, một lần nữa tin vào tình yêu, tôi bằng lòng lấy Kiên, cũng có nghĩa là bỏ lại con để mẹ nuôi.

Mẹ đơn thân bỏ con đi lấy chồng, ngày về nghe con nói một câu mà rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con gái tôi khi đó đã 6 tuổi, lễ phép và hiểu chuyện. Con bé cũng biết mẹ đi lấy chồng nhưng không giận tôi, chỉ hỏi liệu tôi có về kịp sinh nhật con 1 tháng sau không? Tôi đương  nhiên sẽ về, đó là việc chẳng khó khăn gì với tôi.

Về nhà chồng, giấc mơ hạnh phúc của tôi từng chút tan tành. Mẹ của Kiên không hề thích tôi, luôn bắt bẻ từng việc tôi làm. Thậm chí bà còn làm khó tôi trong từng bữa ăn. Biết tôi không thể ăn hành, mẹ Kiên làm món nào cũng cho hành vào. Thấy tôi gạt hành ra bà lại bảo tôi tính tiểu thư, không biết phép tắc. Biết tôi dị dứng với hải sản, có hôm bà mua đầy bàn ăn hải sản. Tôi không ăn được gì, đành ăn cơm trắng, bà lại nói tôi xem thường đồ ăn bà mua.

Kiên khi yêu tôi là người đàn ông biết bảo vệ, yêu chiều bạn gái. Nhưng khi đứng trước mẹ mình, Kiên chẳng nói được một lời đỡ cho vợ. Anh còn bảo tôi tập làm quen với mẹ, anh không thể làm gì khác.

Hôm trước khi sinh nhật con, tôi đã định sáng hôm đó ghé thăm con. Mẹ chồng tôi biết thế nên nhất định muốn vợ chồng tôi ăn cơm chiều rồi muốn đi đâu thì đi. Bữa cơm đó, tôi cũng chẳng ăn được gì. Mẹ Kiên lại đùng đùng nổi giận, nói tôi không tôn trọng bà. Tối hôm đó, tôi và chồng cãi nhau, tôi cũng không thể ghé thăm con ngày sinh nhật.

Ngày hôm sau tôi để bụng đói về thẳng nhà, cũng chẳng nói với chồng lời nào. Con gái tôi thấy mẹ thì vội chạy ra sau nhà, ôm một hộp bánh kem đưa tôi:

“Sinh nhật con qua rồi, nhưng con có để bánh phần mẹ. Mẹ thích ăn bánh socola nè, mẹ ăn với con nhé!”.

Tôi ôm con, nước mắt cứ vậy mà rơi miết. Tôi vừa thương con vừa thấy xấu hổ với con.

Trên bàn ăn vẫn còn những món tôi thích mà mẹ đã nấu từ hôm qua. Ăn bữa cơm mẹ nấu, có con ngồi cạnh mà tôi mới thấy mình thật sự được sống. Tháng ngày làm dâu ít ỏi kia khiến tôi như thấy mình ở địa ngục. Giờ tôi như kẻ tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền.

Tôi cứ ích kỷ sống cho mình, lại để tổn thương cho những người yêu thương mình nhất. Tôi bỏ con đi tìm hạnh phúc riêng, cuối cùng lại chạy về với con mà rơi nước mắt. Người ta nói chẳng sai, với đàn bà, con đường đúng đắn và đẹp nhất là đi về hướng có con. Con đường tôi đang đi chỉ toàn nước mắt và tủi thân. Tôi liệu có thể quay lại hay không? 

40 tuổi ngoại tình bỏ vợ con, 10 năm sau nghe con gái nói một câu mới trào nước mắt

40 tuổi ngoại tình bỏ vợ con, 10 năm sau nghe con gái nói một câu mới trào nước mắt

Tôi làm sao chịu nổi cảnh không được gặp con trai mới sinh. Vậy là tôi chỉ còn cách ly hôn với vợ. Dù sao có đứa con trai mới là mong muốn lớn nhất của tôi. Tôi quyết định để lại hết nhà cửa, tài sản chung cho vợ và hai con gái. Coi như đó là khoản phí nuôi dưỡng cho hai con gái sau này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 52 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng