Câu chuyện phía sau biệt danh 'người luôn chăm sóc người khác' của Bạch Lộc

Sao quốc tế 04/08/2026 15:53

Trong làng giải trí Hoa ngữ, người hâm mộ thường dành cho thần tượng những biệt danh gắn với hình ảnh hoặc tính cách nổi bật. Với Bạch Lộc, danh xưng "mẹ hoàn hảo" hay "người luôn chăm sóc người khác" không liên quan đến tuổi tác mà xuất phát từ cảm nhận của khán giả về sự trưởng thành, ấm áp và đáng tin cậy mà nữ diễn viên mang lại.

 

Trong làng giải trí Hoa ngữ, người hâm mộ thường dành cho thần tượng những biệt danh gắn với hình ảnh hoặc tính cách nổi bật. Với Bạch Lộc, danh xưng "mẹ hoàn hảo" hay "người luôn chăm sóc người khác" không liên quan đến tuổi tác mà xuất phát từ cảm nhận của khán giả về sự trưởng thành, ấm áp và đáng tin cậy mà nữ diễn viên mang lại.

Biệt danh này được nhắc đến nhiều hơn sau khi những hình ảnh đầu tiên của Bạch Lộc trong bộ phim Khai Đáo Đồ Mị được công bố. Trong vai Vương Vận Na, cô xuất hiện với phong cách thanh lịch, mái tóc búi gọn và trang phục tông tối, tạo nên hình ảnh một người phụ nữ điềm tĩnh, chín chắn. Khác với vẻ trẻ trung, đáng yêu ở nhiều tác phẩm trước, tạo hình mới giúp nữ diễn viên toát lên khí chất mạnh mẽ nhưng vẫn gần gũi, khiến nhiều khán giả gọi cô bằng những biệt danh như "mẹ Vận Na" hay "mẹ hoàn hảo".

Câu chuyện phía sau biệt danh 'người luôn chăm sóc người khác' của Bạch Lộc - Ảnh 1

Tuy nhiên, hình tượng này không chỉ được xây dựng từ vai diễn. Trong mắt người hâm mộ, Bạch Lộc từ lâu đã nổi tiếng là nghệ sĩ luôn quan tâm đến những người xung quanh. Cô thường nhắc người hâm mộ giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị quà trong các buổi gặp gỡ, đồng thời dành sự quan tâm đến bạn diễn và ê-kíp trong quá trình làm việc. Những hành động nhỏ nhưng chân thành góp phần tạo nên hình ảnh một người luôn biết chăm sóc người khác.

Điểm khiến Bạch Lộc được yêu mến là sự cân bằng giữa tính cách vui vẻ và sự chín chắn. Trước ống kính, cô mang đến nguồn năng lượng tích cực với những khoảnh khắc hài hước, nhưng khi cần thiết lại thể hiện sự điềm tĩnh, tinh tế và trách nhiệm. Chính điều đó giúp cô tạo cảm giác an tâm với những người làm việc cùng cũng như người hâm mộ.

Câu chuyện phía sau biệt danh 'người luôn chăm sóc người khác' của Bạch Lộc - Ảnh 2

Trong văn hóa fandom, các danh xưng như "chị gái", "chị đẹp" hay "mẹ" thường được dùng để thể hiện sự yêu mến hơn là ý nghĩa về vai vế. Bản thân Bạch Lộc cũng nhiều lần hài hước phản ứng khi được fan gọi là "mẹ", xem đó như một cách giao lưu gần gũi với người hâm mộ.

Qua thời gian, biệt danh "người luôn chăm sóc người khác" đã trở thành dấu ấn riêng của Bạch Lộc. Không chỉ phản ánh hình tượng trên màn ảnh, danh xưng này còn xuất phát từ cách nữ diễn viên đối xử với đồng nghiệp, ê-kíp và người hâm mộ, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của cô trong lòng khán giả.

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