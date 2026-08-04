Phim 'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên gây phản ứng phân cực khi vừa ra mắt

Sao quốc tế 04/08/2026 12:39

Bộ phim truyền hình Bạn Gái Thiên Tài chính thức phát sóng 6 tập đầu trên iQIYI với sự tham gia của Hồ Nhất Thiên và Điền Hi Vi. Tác phẩm theo chân cặp nhân vật chính từ thời tiểu học, trung học, đại học đến khi trưởng thành, kể về hành trình đồng hành và chuyện tình kéo dài qua nhiều giai đoạn cuộc sống.

 

Bộ phim truyền hình Bạn Gái Thiên Tài chính thức phát sóng 6 tập đầu trên iQIYI với sự tham gia của Hồ Nhất Thiên và Điền Hi Vi. Tác phẩm theo chân cặp nhân vật chính từ thời tiểu học, trung học, đại học đến khi trưởng thành, kể về hành trình đồng hành và chuyện tình kéo dài qua nhiều giai đoạn cuộc sống.

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm dành cho dàn diễn viên, tác phẩm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn tranh luận xoay quanh kịch bản, tạo hình của hai diễn viên chính và diễn xuất của Điền Hi Vi.

Phim 'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên gây phản ứng phân cực khi vừa ra mắt - Ảnh 1

Theo nhiều khán giả, Bạn Gái Thiên Tài vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim thanh xuân học đường với những tình tiết gặp gỡ, trưởng thành, yêu nhau rồi chia xa trước khi đoàn tụ. Công thức này được cho là thiếu yếu tố mới mẻ, khó tạo bất ngờ cho người xem. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng phim tình cảm học đường vốn chú trọng cảm xúc và hành trình trưởng thành của nhân vật hơn là những cú bẻ lái kịch tính, vì vậy sự quen thuộc không hẳn là điểm trừ.

Một chủ đề khác gây tranh luận là việc Hồ Nhất Thiên và Điền Hi Vi tiếp tục đảm nhận vai học sinh. Một bộ phận khán giả nhận xét cả hai không còn phù hợp với hình tượng tuổi teen, khiến tạo hình thiếu tự nhiên. Ngược lại, nhiều người cho rằng câu chuyện trải dài từ thời đi học đến khi trưởng thành nên độ tuổi thật của hai diễn viên sẽ phù hợp hơn ở các giai đoạn sau.

Phim 'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên gây phản ứng phân cực khi vừa ra mắt - Ảnh 2Phim 'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên gây phản ứng phân cực khi vừa ra mắt - Ảnh 3

Điền Hi Vi cũng trở thành tâm điểm bàn luận về diễn xuất. Một số ý kiến cho rằng cô vẫn lặp lại hình tượng ngọt ngào quen thuộc và chưa tạo được sự đột phá so với các vai diễn trước. Trong khi đó, không ít khán giả đánh giá cách thể hiện của nữ diễn viên phù hợp với tính cách nhân vật được xây dựng theo hướng trong sáng, đáng yêu.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Bạn Gái Thiên Tài vẫn duy trì sức hút nhờ lượng người hâm mộ đông đảo của hai diễn viên chính. Hiện tác phẩm được xem là lựa chọn dành cho khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân nhẹ nhàng, còn việc có thể thay đổi đánh giá của người xem hay không sẽ phụ thuộc vào chất lượng những tập tiếp theo.

'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên lập thành tích ấn tượng sau những tập đầu lên sóng

'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên lập thành tích ấn tượng sau những tập đầu lên sóng

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tố Quang Đồng trên nền tảng Tấn Giang, một IP nổi tiếng với hơn 200.000 lượt lưu vào tủ sách. Ngay từ ngày đầu phát sóng, bộ phim đã cho thấy sức hút đáng kể.

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