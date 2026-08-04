Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 4/8/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 04/08/2026 10:30

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ cải thiện rõ rệt sau ngày thứ Hai tới. Khả năng sáng tạo và tư duy cởi mở chính là yếu tố giúp cung hoàng đạo này gây ấn tượng tốt với cấp trên. Nhờ đó, tài lộc cũng khởi sắc vượt bậc. Những nỗ lực trong công việc hiện tại đang cải thiện đáng kể mức thu nhập của bạn. Hơn nữa, bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các công việc làm thêm thêm của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ rực rỡ thăng hoa. Đường tình duyên gặp nhiều may mắn, quý nhân soi đường dẫn lối giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy ý trung nhân. Bản mệnh hãy cứ mở lòng đón nhận hạnh phúc trước mắt.

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 4/8/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận trình tài lộc ổn định và suôn sẻ trong thời gian tới. Lương bổng không thay đổi, nếu đầu tư vào quản lý tài sản hoặc hợp tác thì vận may chỉ ở mức trung bình. Về công việc, hãy hành động thông minh và sáng suốt, biết trước và rút lui, được và mất để có thể giải quyết một cách chính xác, khách quan những vấn đề phức tạp, có như vậy mới đạt được thành quả như ý. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng khá hài hòa bình lặng. Các cặp đôi có được khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 4/8/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, tuy nhiên, bạn vẫn nên lựa chọn những công việc thực sự phù hợp với bản thân. Cùng với đó quý nhân sẽ hỗ trợ cho bản mệnh tiến xa hơn với việc thực hiện kế hoạch tiền bạc của mình. Hãy tự tin với lựa chọn của bản thân nhưng cũng đừng quên lời khuyên của những ai có kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm tương đối bình ổn. Cuộc sống gia đình khó tránh khỏi những bất đồng trong quan niệm sống. Thế nhưng, nếu biết cách cảm thông và bao dung cho nhau thì quan hệ hôn nhân càng thêm khắng khít và bền lâu.

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 4/8/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phim 'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên gây phản ứng phân cực khi vừa ra mắt

Phim 'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên gây phản ứng phân cực khi vừa ra mắt

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/8-6/8/2026), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/8-6/8/2026), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình tri ân nhân dịp 20 năm hoạt động

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình tri ân nhân dịp 20 năm hoạt động

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Bí mật về tài sản lớn nhất của ngôi sao võ thuật Thành Long

Bí mật về tài sản lớn nhất của ngôi sao võ thuật Thành Long

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Nóng: Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 4/8/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 4/8/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Hà Nội: Phát hiện cửa hàng bán túi giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Hà Nội: Phát hiện cửa hàng bán túi giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh' sau ngày 4/8/2026

3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh' sau ngày 4/8/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/8/2026: Tiếp tục trượt giảm, SJC và nhẫn rơi về mức thấp

Giá vàng hôm nay, ngày 4/8/2026: Tiếp tục trượt giảm, SJC và nhẫn rơi về mức thấp

Đời sống 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 4/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Ba 4/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 4/8/2026: Tiếp tục trượt giảm, SJC và nhẫn rơi về mức thấp

Giá vàng hôm nay, ngày 4/8/2026: Tiếp tục trượt giảm, SJC và nhẫn rơi về mức thấp

Tử vi thứ Tư 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Tử vi thứ Tư 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/8-6/8/2026), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/8-6/8/2026), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh' sau ngày 4/8/2026

3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh' sau ngày 4/8/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Đúng ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp tình tiền như ý, hứng trọn vận may thiên hạ, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp tình tiền như ý, hứng trọn vận may thiên hạ, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Tử vi thứ Tư 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá