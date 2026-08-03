Loại cây "vứt đâu mọc đó" nhưng lại có nhiều công dụng mà ít người biết

Dinh dưỡng 03/08/2026 05:00

Dọc mùng là thực phẩm quen thuộc trồng ở một số địa phương, chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Không những vậy, nó còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Từ xưa đến nay, dọc mùng đã có mặt trong nhiều món ăn ngon của người Việt Nam như canh chua, bún cá.... Dọc mùng có chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất quan trọng như photpho, kali, canxi, magie, sắt... Đặc biệt, dọc mùng chứa xơ có tác dụng thấm hút chất béo, cholesterol ở trong ruột rất tốt, đồng thời cũng có thể ngăn cản trở sự hấp thụ cholesterol.

Loại cây 'vứt đâu mọc đó' nhưng lại có nhiều công dụng mà ít người biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các ghi chép trong các cuốn sách về Đông y, dọc mùng có vị nhạt, tính mát, không độc, phù hợp với công dụng dùng để thanh nhiệt, giải khát. Bẹ dọc mùng khô còn gọi là Phùng thu can có tác dụng thanh nhiệt, thấm chất béo rất tốt, lại an toàn đối với cơ thể. Chính nhờ những tác dụng trên mà ngoài việc có thể chế biến thành các món ăn ngon, dọc mùng còn có thể trở thành một vị thuốc hiệu quả chữa nhiều bệnh.

Công dụng của dọc mùng đối với sức khỏe 

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, dọc mùng chính là "chân ái". Với lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, ăn dọc mùng giúp bạn nhanh no, no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ trong dọc mùng còn giúp cản trở quá trình hấp thụ chất béo vào cơ thể.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Theo Đông y, dọc mùng có tính mát, vị nhạt, có tác dụng tiêu ứ, giảm sưng tấy và thanh nhiệt rất tốt. Trong những ngày hè oi bức, các món ăn từ dọc mùng giúp cơ thể giải phóng nhiệt lượng, giảm tình trạng nóng trong người, mụn nhọt hay rôm sảy.

Loại cây 'vứt đâu mọc đó' nhưng lại có nhiều công dụng mà ít người biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Nhờ lượng chất xơ dồi dào, dọc mùng hoạt động như một chiếc "chổi quét" làm sạch đường ruột. Nó kích thích nhu động ruột co bóp hiệu quả hơn, làm mềm phân và ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên một cách tự nhiên.

Hỗ trợ giảm sưng, tiêu viêm và giảm đau khớp

Y học cổ truyền thường dùng dọc mùng phơi khô để làm các bài thuốc chữa chứng sưng đau do thoái hóa khớp hoặc gút (gout). Loài cây chứa các khoáng chất như kali và magiê, rất quan trọng để duy trì sức khỏe xương. Bằng cách tăng mật độ và độ chắc khỏe của xương, loại rau này giúp giảm nguy cơ loãng xương.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Dọc mùng hoàn toàn không chứa cholesterol có hại. Ngược lại, lượng chất xơ hòa tan và kali trong loại rau này giúp kiểm soát huyết áp, làm bền thành mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, xơ vữa động mạch.

Loại cây 'vứt đâu mọc đó' nhưng lại có nhiều công dụng mà ít người biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số cách chế biến dọc mùng giúp loại bỏ bớt các chất gây dị ứng mà các bà nội trợ có thể tham khảo :

Trong quá trình sơ chế, cần làm sạch hết lớp vỏ dọc mùng – đây chính là bộ phận dễ gây dị ứng nhất của loại thực phẩm này

Sau khi tước bỏ vỏ bên ngoài, thái miếng dọc mùng và rắc một ít muối hạt, sau đó bóp nhẹ để các chất gây dị ứng tiếp ra hết.

Sau bước bóp muối dọc mùng, cần ngâm rửa dọc mùng với nước lạnh vài lần để loại bỏ hết các chất gây dị ứng còn bám lại.

Trong khi thực hiện chế biến dọc mùng như tước vỏ và sơ chế nên dùng găng tay nilon để bóp và vắt nước dọc mùng nhằm tránh gây kích ứng và mẩn ngứa da.

Công dụng tốt cho sức khỏe ít người chú ý của loại rau phổ biến ở chợ quê

Công dụng tốt cho sức khỏe ít người chú ý của loại rau phổ biến ở chợ quê

Thường xuất hiện trong các bát canh thịt băm thanh mát vào mùa hè, rau ngót không chỉ dừng lại là một món ăn ngon mà còn được Đông y lẫn Tây y đánh giá cao như một "vị thuốc" có khả năng thanh nhiệt, giải độc và chữa nhiều bệnh lý.

Xem thêm
Từ khóa:   dọc mùng dinh dưỡng công dụng của dọc mùng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 35 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn