Loại cây "vứt đâu mọc đó" nhưng lại có nhiều công dụng mà ít người biết

Theo các ghi chép trong các cuốn sách về Đông y, dọc mùng có vị nhạt, tính mát, không độc, phù hợp với công dụng dùng để thanh nhiệt, giải khát. Bẹ dọc mùng khô còn gọi là Phùng thu can có tác dụng thanh nhiệt, thấm chất béo rất tốt, lại an toàn đối với cơ thể. Chính nhờ những tác dụng trên mà ngoài việc có thể chế biến thành các món ăn ngon, dọc mùng còn có thể trở thành một vị thuốc hiệu quả chữa nhiều bệnh.

Từ xưa đến nay, dọc mùng đã có mặt trong nhiều món ăn ngon của người Việt Nam như canh chua, bún cá.... Dọc mùng có chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất quan trọng như photpho, kali, canxi, magie, sắt... Đặc biệt, dọc mùng chứa xơ có tác dụng thấm hút chất béo, cholesterol ở trong ruột rất tốt, đồng thời cũng có thể ngăn cản trở sự hấp thụ cholesterol.

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, dọc mùng chính là "chân ái". Với lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, ăn dọc mùng giúp bạn nhanh no, no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ trong dọc mùng còn giúp cản trở quá trình hấp thụ chất béo vào cơ thể.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Theo Đông y, dọc mùng có tính mát, vị nhạt, có tác dụng tiêu ứ, giảm sưng tấy và thanh nhiệt rất tốt. Trong những ngày hè oi bức, các món ăn từ dọc mùng giúp cơ thể giải phóng nhiệt lượng, giảm tình trạng nóng trong người, mụn nhọt hay rôm sảy.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Nhờ lượng chất xơ dồi dào, dọc mùng hoạt động như một chiếc "chổi quét" làm sạch đường ruột. Nó kích thích nhu động ruột co bóp hiệu quả hơn, làm mềm phân và ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên một cách tự nhiên.

Hỗ trợ giảm sưng, tiêu viêm và giảm đau khớp

Y học cổ truyền thường dùng dọc mùng phơi khô để làm các bài thuốc chữa chứng sưng đau do thoái hóa khớp hoặc gút (gout). Loài cây chứa các khoáng chất như kali và magiê, rất quan trọng để duy trì sức khỏe xương. Bằng cách tăng mật độ và độ chắc khỏe của xương, loại rau này giúp giảm nguy cơ loãng xương.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Dọc mùng hoàn toàn không chứa cholesterol có hại. Ngược lại, lượng chất xơ hòa tan và kali trong loại rau này giúp kiểm soát huyết áp, làm bền thành mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, xơ vữa động mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Một số cách chế biến dọc mùng giúp loại bỏ bớt các chất gây dị ứng mà các bà nội trợ có thể tham khảo :

Trong quá trình sơ chế, cần làm sạch hết lớp vỏ dọc mùng – đây chính là bộ phận dễ gây dị ứng nhất của loại thực phẩm này

Sau khi tước bỏ vỏ bên ngoài, thái miếng dọc mùng và rắc một ít muối hạt, sau đó bóp nhẹ để các chất gây dị ứng tiếp ra hết.

Sau bước bóp muối dọc mùng, cần ngâm rửa dọc mùng với nước lạnh vài lần để loại bỏ hết các chất gây dị ứng còn bám lại.

Trong khi thực hiện chế biến dọc mùng như tước vỏ và sơ chế nên dùng găng tay nilon để bóp và vắt nước dọc mùng nhằm tránh gây kích ứng và mẩn ngứa da.