Giá vàng hôm nay, ngày 2/8/2026: Giảm sâu, người mua liên tục thua lỗ

Đời sống 02/08/2026 09:53

Hôm nay, ngày 2/8/2026, giá vàng ghi nhận đi lùi trong tuần khiến người mua vào thời điểm nào cũng bị thua lỗ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 2/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, cộng thêm chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng thì người mua vàng sau một tuần lỗ 4,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng sau một tuần khi mua vào xuống 136,5 triệu đồng và bán ra còn 140,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn cũng duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng nên người mua lỗ 4,5 triệu đồng sau một tuần. Đây cũng là mức chênh lệch tại nhiều công ty kinh doanh vàng bạc đá quý khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý... Như vậy tuần này, người mua vào bất kỳ lúc nào cũng đều bị thua lỗ.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/8/2026: Giảm sâu, người mua liên tục thua lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu tăng trở lại. Những yếu tố này đã lấn át tác động tích cực từ số liệu lạm phát PCE hạ nhiệt được công bố trước đó.

Dữ liệu kinh tế cho thấy GDP thực của Mỹ trong quý II tăng 1,5% theo năm, thấp hơn mức 2,1% của quý I. Chỉ số PCE toàn phần tháng 6 giảm 0,1% so với tháng 5, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 0,1% theo tháng và giảm còn 3,3% theo năm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 197.000, vẫn ở mức thấp trong lịch sử. Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan tăng lên 55,2 điểm, còn kỳ vọng lạm phát trong một năm tiếp tục giảm.

Sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các dữ liệu GDP, thị trường vẫn chưa hình thành kỳ vọng rõ ràng về việc Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo giới phân tích, các số liệu này củng cố khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để loại bỏ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9. 

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh 4,7%, tiếp tục gây sức ép lên vàng do làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi. 

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.043 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.098 USD/ounce.

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