TIN MỚI: Siêu bão Dolphin mạnh trên cấp 17, duy trì sức gió hơn 200km/h

Đời sống 31/07/2026 16:55

Siêu bão Dolphin đã mạnh lên cuối cấp 17, giật trên cấp 17 khi hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo bão sẽ hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc) và khiến gió mùa tây nam trên Biển Đông mạnh lên từ ngày 5-7/8.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lúc 14h10 ngày 31/7 của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão Dolphin đạt khoảng 216km/h, trên cấp 17.

Siêu bão Dolphin đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Vùng gió mạnh của siêu bão có phạm vi rộng, bán kính gió cấp 7 khoảng 200-400km; bán kính gió cấp 10 đạt 120-160km, trong khi vùng gió từ cấp 12 trở lên trải rộng 70-90km quanh tâm bão.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp Mỹ nhận định, siêu bão Dolphin đang duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão gần 260km/h.

TIN MỚI: Siêu bão Dolphin mạnh trên cấp 17, duy trì sức gió hơn 200km/h - Ảnh 1
Ảnh mây vệ tinh Himawari ghi nhận siêu bão Dolphin lúc 8h30 ngày 31/7/2026

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão vào chiều 31/7, ở mức 216km/h. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. 

JMA xếp Dolphin vào nhóm bão “dữ dội”, cấp cao nhất trong hệ thống phân loại của cơ quan này.

Các cơ quan khí tượng quốc tế tương đối thống nhất siêu bão này sẽ duy trì cường độ cực đại hoặc chỉ suy yếu nhẹ trong 24-48 giờ tới.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo sức gió gần tâm bão có thể giữ ở mức 216km/h đến ngày 2/8, sau đó giảm xuống 198km/h vào ngày 3/8 và còn khoảng 180km/h ngày 5/8.

Đến ngày 5/8, tâm bão được dự báo ở vùng biển phía Nam của Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đưa ra quỹ đạo gần tương tự, đồng thời dự báo sức gió đến ngày 5/8 duy trì ở mức 176km/h.

Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp Mỹ nhận định Dolphin có thể duy trì sức gió khoảng 250km/h trong ngày 1/8. Cường độ bão sau đó giảm dần xuống khoảng 241km/h ngày 2/8, 213km/h ngày 3/8 và 194km/h vào ngày 4/8.

 

Như vậy, dù có xu hướng suy yếu, Dolphin vẫn có thể duy trì cấp siêu bão trong nhiều ngày.

Cơ quan Khí tượng Philippines dự báo từ ngày 5/8, hoàn lưu rộng của Dolphin có thể tăng cường gió mùa tây nam, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực ở phía tây đảo Lu Dông và miền trung Philippines.

Nhìn chung, các cơ quan khí tượng thế giới thống nhất Dolphin sẽ tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh (cấp siêu bão) trong 1-2 ngày tới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc rồi chuyển dần sang hướng Tây từ ngày 2 đến 3/8. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Dolphin chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông.

Tuy nhiên, khi siêu bão dịch chuyển xa hơn về phía Tây, hoàn lưu bão có thể làm gió mùa tây nam trên khu vực phía nam Biển Đông hoạt động mạnh hơn.

Khoảng ngày 6-7/8, nhiều vùng biển, trong đó có khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, có thể xuất hiện gió tây nam cấp 6-7, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Đây là ảnh hưởng gián tiếp từ hoàn lưu bão, chưa phải tác động trực tiếp của vùng lõi siêu bão.

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