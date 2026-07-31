Thông tin về sự ra đi của BLV Trịnh Quốc Hưng khiến nhiều đồng nghiệp, giới bóng đá và người hâm mộ bàng hoàng bởi chỉ ít ngày trước, anh vẫn xuất hiện trong các chương trình bình luận thể thao.

Theo thông tin báo Thanh Niên , cựu cầu thủ, HLV và bình luận viên Trịnh Quốc Hưng qua đời tối 30/7 ở tuổi 43. Sự ra đi đột ngột của anh khiến giới bóng đá, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Quốc Hưng theo học và trở thành huấn luyện viên bóng đá. Anh từng tham gia đào tạo trẻ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội, huấn luyện các lứa bóng đá trẻ Thủ đô, giành huy chương bạc U15 Quốc gia 2010.

Theo thông tin báo Dân trí , Trịnh Quốc Hưng sinh năm 1983 tại Hà Nội, từng thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Hà Nội ACB. Sở hữu lối chơi kỹ thuật và giàu tính sáng tạo, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ nổi bật của đội bóng. Tuy nhiên, Quốc Hưng buộc phải giải nghệ sớm sau khi dính chấn thương nặng vào năm 2009.

Sau khi chia tay sân cỏ, anh theo học để lấy bằng HLV rồi chuyển sang công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội. Quốc Hưng phụ trách các lứa U.14 đến U.17 của Hà Nội. Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của anh là cùng đội U.15 Hà Nội giành HCB tại giải U.15 quốc gia năm 2010.

Trịnh Quốc Hưng bén duyên với nghề BLV. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Rời công tác huấn luyện, Trịnh Quốc Hưng bén duyên với nghề BLV. Khởi đầu từ các trận bóng đá phong trào, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia. Với chất giọng truyền cảm, phong cách bình luận gần gũi cùng kiến thức chuyên môn vững vàng, Quốc Hưng được nhiều khán giả yêu mến.

Tại World Cup 2026, anh tham gia bình luận và phân tích nhiều trận đấu, đồng thời góp mặt trong các chương trình chuyên môn về bóng đá. Ngoài bóng đá, anh còn tham gia bình luận nhiều sự kiện thể thao lớn khác.

Trước sự ra đi của Quốc Hưng, BLV Quang Huy đã chia sẻ lời tiễn biệt trên trang cá nhân: "Có những người mới đây thôi họ còn hiện diện quanh ta, thoáng chốc đã trở thành những hoài niệm và ký ức không thể nào quên".

Theo BLV Quang Huy, Trịnh Quốc Hưng không chỉ là một BLV giàu chuyên môn với kiến thức sâu rộng, giọng đọc gần gũi mà còn là người đồng nghiệp dễ mến và đáng tin cậy: "Ở ngoài đời, anh là một người bạn, người đồng nghiệp hình mẫu. Với những người đi trước, Quốc Hưng luôn cầu tiến, học hỏi không ngừng. Với những lớp đàn em đi sau, anh luôn chia sẻ tận tình, hướng dẫn để tất cả cùng vững vàng hơn. Cuộc đời Quốc Hưng gắn liền với trái bóng, từ khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã có ước mơ được làm BLV. Cuối cùng, Quốc Hưng đã sống trọn vẹn với đam mê bất tận của mình", BLV Quang Huy chia sẻ.

Theo các thông tin từ đồng nghiệp, Trịnh Quốc Hưng sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Ông nội anh là nhà vô địch điền kinh Đông Dương Trịnh Liễu, cha anh là Trịnh Quốc Trung, cựu vận động viên điền kinh và cựu cầu thủ đội Tổng cục Bưu điện. Anh trai là Trịnh Quốc Khánh, cũng từng thi đấu cho các CLB Công an Hà Nội và Hà Nội ACB.

Sự ra đi của Trịnh Quốc Hưng để lại niềm tiếc thương lớn với giới bóng đá, đồng nghiệp và nhiều khán giả đã đồng hành cùng anh qua nhiều năm trên cả sân cỏ lẫn sóng truyền hình.