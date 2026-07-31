Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn

Tâm linh - Tử vi 31/07/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn từ 1/8 đến 31/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, Lục Hợp hỗ trợ nên nhiều việc của tuổi Dậu trở nên cực kỳ suôn sẻ, thậm chí có người xa lạ sẵn sàng giúp bạn khi bạn đang cố xử lý tình huống của mình. Lòng bạn lúc này tràn ngập sự biết ơn. 

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay Chính Ấn mang theo vận khí hanh thông cả trong công việc lẫn tài chính. Giúp tuổi Dậu gặt hái những thành tựu lớn chưa từng có. Nói chung đây là giai đoạn tuyệt vời để bắt tay vào làm mọi việc như dự tính.


Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui về tài chính. Đây là giai đoạn thịnh vượng nhất trong năm, hứa hẹn cơ hội nhiều người tuổi này trở thành "đại gia ngầm", vừa có tiền, vừa có tiếng nói trong xã hội.  

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, công việc của tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Con giáp này thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh. Đó là lý do khiến bản mệnh thường được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới.

Tuy nhiên, con giáp này được nhắc nhở cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bản mệnh chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà quên mất những người thân ngóng đợi mình ở nhà.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, cuộc sống mới mẻ giúp bạn khám phá thêm những khía cạnh tiềm ẩn của mình. Nhờ có Tam Hợp mà người độc thân có thể gặp được đối tượng lý tưởng, nhưng thời gian tìm hiểu nhau sẽ kéo dài đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả hai.

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn nâng đỡ nên con giáp tuổi Mão dự báo sẽ có nhiều quả ngọt hơn trong công việc, bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi hoạt động nhóm. Một số ý tưởng của bạn được ghi nhận và hỗ trợ rất nhiều cho mọi người.

Thủy - Mộc tương sinh cho thấy những điều kiện tốt để gia tăng thu nhập cho bản mệnh. Hứa hẹn cuộc sống của bạn sẽ có rất nhiều tài lộc, tiền tiêu rủng rỉnh, nói chung không có gì phải lo lắng cả. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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