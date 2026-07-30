Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Công ty TNHH Phú Quốc Factory (đặc khu Phú Quốc), đồng thời làm rõ vai trò các cá nhân liên quan.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Công ty TNHH Phú Quốc Factory (đặc khu Phú Quốc), đồng thời làm rõ vai trò các cá nhân liên quan.

Cơ quan điều tra hiện tạm giữ Phạm Thị Kim Xuyến (SN 1997, ngụ TP Đà Nẵng), được xác định là người đứng sau hoạt động kinh doanh của công ty trên. Xuyến vừa đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Từ tháng 8/2025, Xuyến là người chủ mưu, bỏ hơn 5 tỷ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh tại đặc khu Phú Quốc.

Để che giấu vai trò của mình, Xuyến thuê Trần Thị Thanh Nguyên (SN 2002) đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory, đồng thời trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Phạm Thị Kim Xuyến đến công an đầu thú sau khi biết đường dây bị triệt phá - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn túi xách, ví và nhiều sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci từ Hà Nội đưa về Phú Quốc tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng bị lực lượng chức năng triệt phá tại Phú Quốc hồi tháng 6.

Một số túi xách giả mạo thương hiệu bị công an phát hiện - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc Factory, về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Khám xét cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm túi xách, ví giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan.

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