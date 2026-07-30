NÓNG: Danh tính nữ chủ mưu nhập túi xách giả Dior, Chanel từ Hà Nội bán kiếm lời

Đời sống 30/07/2026 17:22

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Công ty TNHH Phú Quốc Factory (đặc khu Phú Quốc), đồng thời làm rõ vai trò các cá nhân liên quan.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Công ty TNHH Phú Quốc Factory (đặc khu Phú Quốc), đồng thời làm rõ vai trò các cá nhân liên quan.

Cơ quan điều tra hiện tạm giữ Phạm Thị Kim Xuyến (SN 1997, ngụ TP Đà Nẵng), được xác định là người đứng sau hoạt động kinh doanh của công ty trên. Xuyến vừa đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. 

Từ tháng 8/2025, Xuyến là người chủ mưu, bỏ hơn 5 tỷ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh tại đặc khu Phú Quốc.

Để che giấu vai trò của mình, Xuyến thuê Trần Thị Thanh Nguyên (SN 2002) đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory, đồng thời trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

NÓNG: Danh tính nữ chủ mưu nhập túi xách giả Dior, Chanel từ Hà Nội bán kiếm lời - Ảnh 1
Phạm Thị Kim Xuyến đến công an đầu thú sau khi biết đường dây bị triệt phá - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn túi xách, ví và nhiều sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci từ Hà Nội đưa về Phú Quốc tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng bị lực lượng chức năng triệt phá tại Phú Quốc hồi tháng 6.

NÓNG: Danh tính nữ chủ mưu nhập túi xách giả Dior, Chanel từ Hà Nội bán kiếm lời - Ảnh 2
Một số túi xách giả mạo thương hiệu bị công an phát hiện - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc Factory, về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Khám xét cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm túi xách, ví giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Danh tính nữ tài xế lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Danh tính nữ tài xế lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

CSGT xác định, nữ tài xế điều khiển ôtô Land Rover với tốc độ 156 km/h tại đoạn đường chỉ cho phép chạy tối đa 80 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Xem thêm
Từ khóa:   nhập túi xách giả hàng giả tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phát ngôn không xem phim Châu Tinh Trì khiến nam streamer trả giá

Phát ngôn không xem phim Châu Tinh Trì khiến nam streamer trả giá

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Phát hiện trăn khủng dài 6,9 mét, dân làng sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Phát hiện trăn khủng dài 6,9 mét, dân làng sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Video 1 giờ 12 phút trước
Chị dâu tôi bị nhân tình của anh trai dàn cảnh để đổ thừa trách nhiệm

Chị dâu tôi bị nhân tình của anh trai dàn cảnh để đổ thừa trách nhiệm

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Bé trai 3 tuổi va chạm với ô tô lúc đang chơi bên ngoài cửa hàng của cha

Bé trai 3 tuổi va chạm với ô tô lúc đang chơi bên ngoài cửa hàng của cha

Video 2 giờ 12 phút trước
Khổng Tuyết Nhi thăng hạng sau thành công của "Trục ngọc"

Khổng Tuyết Nhi thăng hạng sau thành công của "Trục ngọc"

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Mẹ chồng muốn tôi cắt tóc ngắn vì cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi có nên dọn ra riêng?

Mẹ chồng muốn tôi cắt tóc ngắn vì cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi có nên dọn ra riêng?

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Thanh thép đâm xuyên qua kính chắn gió ô tô, tài xế thoát trong gang tấc

Thanh thép đâm xuyên qua kính chắn gió ô tô, tài xế thoát trong gang tấc

Video 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới

Số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Xăng dầu tiếp tục tăng giá, E10RON95 lên gần 23.000 đồng/lít

NÓNG: Xăng dầu tiếp tục tăng giá, E10RON95 lên gần 23.000 đồng/lít

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Vì sao laptop ASUS cùng cấu hình nhưng giá vẫn khác nhau?

Vì sao laptop ASUS cùng cấu hình nhưng giá vẫn khác nhau?

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 đồng phạm sắp hầu tòa trong vụ ma túy liên quan 4 tiếp viên hàng không

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 đồng phạm sắp hầu tòa trong vụ ma túy liên quan 4 tiếp viên hàng không

Hé lộ quy mô doanh nghiệp sản xuất 76.000 hộp bột rau vừa bị buộc tiêu hủy

Hé lộ quy mô doanh nghiệp sản xuất 76.000 hộp bột rau vừa bị buộc tiêu hủy

Giá vàng hôm nay, ngày 30/7/2026: Đảo chiều tăng sau 2 ngày giảm, vàng SJC tăng vọt 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/7/2026: Đảo chiều tăng sau 2 ngày giảm, vàng SJC tăng vọt 1 triệu/lượng