Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Đời sống 30/07/2026 11:29

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ phát hiện thi thể trong căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều tối 29/7, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở phường Tây Mỗ, Hà Nội. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho cơ quan chức năng sở tại.

Người dân cho biết thêm, nạn nhân thuê căn hộ trên, và có thể đã tử vong từ nhiều ngày trước nên đang trong quá trình phân hủy. 

Đêm muộn cùng ngày, cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường sau khi khám nghiệm. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc dưới tòa chung cư.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Tây Mỗ tiếp tục làm rõ.

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng - Ảnh 1
Tiktoker T.S.P.H

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, V.A.T được biết đến với danh xưng Tiktoker T.S.P.H, là gương mặt khá quen thuộc trên mạng xã hội. Bên cạnh vai trò TikToker, anh còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tham gia diễn xuất tự do. Với phong cách gần gũi, hài hước, anh thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài công việc, đời tư của T.S.P.H cũng từng nhận được sự quan tâm khi anh có mối tình với diễn viên L.M. Cả hai quen nhau trong quá trình hợp tác ở một dự án phim và từng công khai dự định kết hôn vào năm 2023.

Điều khiến nhiều người xót xa là bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của T.S.P.H được chia sẻ vào ngày 20/7. Trong bức ảnh, anh vẫn xuất hiện với thần thái khỏe mạnh, vui vẻ và không để lộ dấu hiệu bất thường.

Sau khi thông tin lan truyền rộng rãi, gia đình nam TikToker cũng đã lên tiếng xác nhận anh đã qua đời, đồng thời thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ để người thân, bạn bè đến tiễn biệt.

Ngay dưới các bài đăng, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã để lại những lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam TikToker.

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