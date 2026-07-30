Điều gì giúp Tạ Hiền duy trì vị thế biểu tượng của làng giải trí Hong Kong?

Năm 2015, Tạ Hiền từng gây chú ý khi bất ngờ tát diễn viên Tăng Giang tại một buổi họp báo chương trình truyền hình.

Năm 2015, Tạ Hiền từng gây chú ý khi bất ngờ tát diễn viên Tăng Giang tại một buổi họp báo chương trình truyền hình. Vụ việc khiến dư luận xôn xao, nhưng nhanh chóng khép lại khi cả hai đều không muốn tiếp tục đẩy căng thẳng đi xa. Tăng Giang cho biết ông không có ý định theo đuổi vụ việc, còn Tạ Hiền cũng không phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng như nhiều người dự đoán. Sự việc phần nào cho thấy vị thế đặc biệt của nam diễn viên trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Tạ Hiền bước chân vào nghệ thuật từ những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động, ông góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thần điêu đại hiệp (1960), Thiên vương chi vương, Đội bóng Thiếu Lâm và Time. Năm 2022, ở tuổi 85, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) với bộ phim Time, trở thành một trong những nghệ sĩ lớn tuổi nhất từng nhận danh hiệu này.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Tạ Hiền còn được biết đến là thành viên của nhóm kết nghĩa "Ngân Sắc Thử đội" (Silver Rat Pack), quy tụ nhiều tên tuổi có sức ảnh hưởng trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc), gồm Trương Xung, Trần Tự Cường, Tần Tường Lâm, Đặng Quang Vinh và Thẩm Điện Hà.

Đây đều là những nhân vật có vị trí quan trọng trong ngành. Trần Tự Cường từng là nhà quản lý của nhiều ngôi sao hàng đầu như Thành Long, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ. Trong khi đó, Đặng Quang Vinh vừa là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng, vừa được cho là người nhiều lần đứng ra hòa giải các mâu thuẫn trong giới nghệ thuật. Không chỉ có mạng lưới quan hệ rộng, Tạ Hiền còn được đồng nghiệp nhắc đến với tính cách thẳng thắn, phóng khoáng và bản lĩnh. Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng, ông vẫn duy trì sức ảnh hưởng suốt nhiều thập kỷ. Sự ra đi của Tạ Hiền cũng khép lại một phần ký ức về thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Khi nhiều thành viên của "Ngân Sắc Thử đội" như Thẩm Điện Hà, Đặng Quang Vinh, Trương Xung và Trần Tự Cường đã lần lượt qua đời, di sản mà thế hệ nghệ sĩ này để lại vẫn được đông đảo khán giả và đồng nghiệp trân trọng.

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt Sự ra đi của nam diễn viên kỳ cựu Tạ Hiền - cha của Tạ Đình Phong - ở tuổi 89 để lại niềm tiếc thương lớn cho những đồng nghiệp và người hâm mộ điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-gi-giup-ta-hien-duy-tri-vi-the-bieu-tuong-cua-lang-giai-tri-hong-kong-765480.html