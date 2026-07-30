Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường

Sao quốc tế 30/07/2026 11:16

Theo truyền thông Trung Quốc mới đây, diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cho biết anh đã chuyển đến Thượng Hải sinh sống để có nhiều thời gian hơn bên con trai Tiểu Hải Miên.

Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cho biết anh đã chuyển đến Thượng Hải sinh sống để có nhiều thời gian hơn bên con trai Tiểu Hải Miên. Sau nhiều năm bận rộn với lịch trình làm việc tại Bắc Kinh và nhiều địa phương khác, nam diễn viên quyết định thay đổi nơi ở nhằm đồng hành cùng con trong cuộc sống hằng ngày.

Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận trước đây anh giống một "người cha của những kỳ nghỉ", chỉ có thể gặp con vào các dịp lễ, nghỉ hè hoặc khi sắp xếp được thời gian. Khi Tiểu Hải Miên ngày càng lớn, anh nhận ra sự hiện diện thường xuyên quan trọng hơn những lần đoàn tụ ngắn ngủi. Vì vậy, nam diễn viên mong muốn trực tiếp đưa đón con đi học, tham gia các hoạt động thường ngày và theo sát quá trình trưởng thành của cậu bé.

Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường - Ảnh 1

Không chỉ chuyển đến Thượng Hải, Huỳnh Hiểu Minh còn đưa cha mẹ đến sống cùng để xây dựng cuộc sống ba thế hệ trong một thành phố. Tiểu Hải Miên hiện theo học tại một trường quốc tế ở Thượng Hải, tuy nhiên nam diễn viên không tiết lộ tên trường hay các thông tin liên quan nhằm bảo vệ quyền riêng tư của con.

Tiểu Hải Miên là con chung của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy, sinh đầu năm 2017. Cặp đôi kết hôn năm 2015 và ly hôn vào tháng 1/2022. Dù không còn là vợ chồng, cả hai cho biết vẫn cùng nhau chăm sóc và đồng hành với con trai.

Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường - Ảnh 2

Việc chuyển đến Thượng Hải cũng phù hợp với kế hoạch học tập của Huỳnh Hiểu Minh. Tháng 6/2026, anh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển chương trình tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải với chuyên ngành quản lý nghệ thuật và xây dựng kế hoạch sân khấu. Trước đó, nam diễn viên từng dự tuyển nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Sinh năm 1977, Huỳnh Hiểu Minh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ qua nhiều tác phẩm như Thần điêu đại hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Phong thanh, Liệt hỏa anh hùng và Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Quyết định chuyển nơi sinh sống lần này được nhiều khán giả đánh giá là nỗ lực của anh trong việc cân bằng giữa gia đình, học tập và sự nghiệp, đồng thời bù đắp khoảng thời gian từng xa con vì công việc.

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