Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường

Sao quốc tế 30/07/2026 11:16

Theo truyền thông Trung Quốc mới đây, diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cho biết anh đã chuyển đến Thượng Hải sinh sống để có nhiều thời gian hơn bên con trai Tiểu Hải Miên.

Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cho biết anh đã chuyển đến Thượng Hải sinh sống để có nhiều thời gian hơn bên con trai Tiểu Hải Miên. Sau nhiều năm bận rộn với lịch trình làm việc tại Bắc Kinh và nhiều địa phương khác, nam diễn viên quyết định thay đổi nơi ở nhằm đồng hành cùng con trong cuộc sống hằng ngày.

Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận trước đây anh giống một "người cha của những kỳ nghỉ", chỉ có thể gặp con vào các dịp lễ, nghỉ hè hoặc khi sắp xếp được thời gian. Khi Tiểu Hải Miên ngày càng lớn, anh nhận ra sự hiện diện thường xuyên quan trọng hơn những lần đoàn tụ ngắn ngủi. Vì vậy, nam diễn viên mong muốn trực tiếp đưa đón con đi học, tham gia các hoạt động thường ngày và theo sát quá trình trưởng thành của cậu bé.

Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường - Ảnh 1

Không chỉ chuyển đến Thượng Hải, Huỳnh Hiểu Minh còn đưa cha mẹ đến sống cùng để xây dựng cuộc sống ba thế hệ trong một thành phố. Tiểu Hải Miên hiện theo học tại một trường quốc tế ở Thượng Hải, tuy nhiên nam diễn viên không tiết lộ tên trường hay các thông tin liên quan nhằm bảo vệ quyền riêng tư của con.

Tiểu Hải Miên là con chung của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy, sinh đầu năm 2017. Cặp đôi kết hôn năm 2015 và ly hôn vào tháng 1/2022. Dù không còn là vợ chồng, cả hai cho biết vẫn cùng nhau chăm sóc và đồng hành với con trai.

Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường - Ảnh 2

Việc chuyển đến Thượng Hải cũng phù hợp với kế hoạch học tập của Huỳnh Hiểu Minh. Tháng 6/2026, anh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển chương trình tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải với chuyên ngành quản lý nghệ thuật và xây dựng kế hoạch sân khấu. Trước đó, nam diễn viên từng dự tuyển nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Sinh năm 1977, Huỳnh Hiểu Minh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ qua nhiều tác phẩm như Thần điêu đại hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Phong thanh, Liệt hỏa anh hùng và Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Quyết định chuyển nơi sinh sống lần này được nhiều khán giả đánh giá là nỗ lực của anh trong việc cân bằng giữa gia đình, học tập và sự nghiệp, đồng thời bù đắp khoảng thời gian từng xa con vì công việc.

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Một câu chuyện diễn ra cách đây gần một thập kỷ bất ngờ được cộng đồng mạng Trung Quốc nhắc lại, thu hút nhiều ý kiến trái chiều khi liên quan đến diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và nữ diễn viên Điền Hi Vi.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

TIN MỚI NHẤT

Đức năng thắng số, 3 con giáp gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ, tiền tài rủng rỉnh túi trong 9 ngày tới

Đức năng thắng số, 3 con giáp gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ, tiền tài rủng rỉnh túi trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bất ngờ với công dụng của hạt đậu đen ít ai tận dụng hết

Bất ngờ với công dụng của hạt đậu đen ít ai tận dụng hết

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Điều gì giúp Tạ Hiền duy trì vị thế biểu tượng của làng giải trí Hong Kong?

Điều gì giúp Tạ Hiền duy trì vị thế biểu tượng của làng giải trí Hong Kong?

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới

Số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới

Tin y tế 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường

Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Vì sao laptop ASUS cùng cấu hình nhưng giá vẫn khác nhau?

Vì sao laptop ASUS cùng cấu hình nhưng giá vẫn khác nhau?

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 30/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 30/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Danh tính nữ tài xế lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Danh tính nữ tài xế lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

NÓNG: Tiêu hủy gần 80.000 hộp bột rau vi phạm chất lượng

NÓNG: Tiêu hủy gần 80.000 hộp bột rau vi phạm chất lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều gì giúp Tạ Hiền duy trì vị thế biểu tượng của làng giải trí Hong Kong?

Điều gì giúp Tạ Hiền duy trì vị thế biểu tượng của làng giải trí Hong Kong?

Khoảnh khắc nghẹn ngào của Tạ Đình Phong trên sân khấu sau khi cha qua đời

Khoảnh khắc nghẹn ngào của Tạ Đình Phong trên sân khấu sau khi cha qua đời

'Vua hài' Châu Tinh Trì phản ứng ra sao khi bị nghi vô ơn?

'Vua hài' Châu Tinh Trì phản ứng ra sao khi bị nghi vô ơn?

Nỗi ám ảnh ít ai biết của nam diễn viên Trương Lăng Hách

Nỗi ám ảnh ít ai biết của nam diễn viên Trương Lăng Hách

Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới

Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới

Trương Lăng Hách gây chú ý khi phim mới được truyền thông chính thống đánh giá

Trương Lăng Hách gây chú ý khi phim mới được truyền thông chính thống đánh giá