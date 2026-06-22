Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây mạng xã hội xôn xao trước một buổi livestream của một người phụ nữ tự nhận là bạn thân của Diệp Kha, bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Trong buổi phát sóng, cô liên tục bị cư dân mạng đặt câu hỏi về việc có hối hận hay không khi từng “giới thiệu” Diệp Kha cho Huỳnh Hiểu Minh.

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây mạng xã hội xôn xao trước một buổi livestream của một người phụ nữ tự nhận là bạn thân của Diệp Kha, bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Trong buổi phát sóng, cô liên tục bị cư dân mạng đặt câu hỏi về việc có hối hận hay không khi từng “giới thiệu” Diệp Kha cho Huỳnh Hiểu Minh. Trước những bình luận dồn dập, người này phủ nhận danh xưng “bà mối”, khẳng định: “Tôi không giới thiệu cô ấy cho Huỳnh Hiểu Minh”. Theo lời giải thích, ban đầu cô chỉ có buổi gặp ăn uống với Huỳnh Hiểu Minh tại Thượng Hải và dự định dẫn theo một người bạn đi cùng. Người đi theo không được xác định trước, và trong ngày hôm đó Diệp Kha chỉ tình cờ có mặt nên được mời đi cùng, hoàn toàn không có ý định se duyên như lời đồn.

Tuy nhiên, lời giải thích này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bởi trước đó từng xuất hiện thông tin khác từ mạng xã hội. Vào tháng 9/2024, một tài khoản tự nhận là bạn thân của Diệp Kha trong 7 năm từng livestream và nói rằng chính mình là người “vô tình se duyên” cho cặp đôi khi đưa Diệp Kha đến một buổi tụ họp. Người này thậm chí còn cho rằng “cô gái ưu tú xứng đáng với người đàn ông xuất sắc”, ngầm khẳng định sự phù hợp giữa hai người.

Sự khác biệt trong lời kể khiến dư luận tiếp tục tranh luận về cơ duyên thực sự giữa Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh. Trước đó, cặp đôi từng gây chú ý khi công khai hẹn hò vào tháng 9/2024, chỉ khoảng ba năm sau khi Huỳnh Hiểu Minh ly hôn Angelababy. Thời điểm công khai, Diệp Kha được giới thiệu là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý thương hiệu và công nghệ. Tuy nhiên, sau đó cô vướng nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, kéo theo ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh. Đến cuối năm 2024, cả hai lần lượt rút khỏi hoạt động công khai, làm dấy lên tin đồn chia tay. Đầu năm 2025, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin Diệp Kha sinh con, nhưng phía Huỳnh Hiểu Minh không xác nhận. Đến tháng 8/2025, Diệp Kha thừa nhận đã sinh con và cho biết đang làm mẹ đơn thân, đồng thời chủ yếu livestream bán hàng để trang trải cuộc sống. Những diễn biến liên tiếp xoay quanh mối quan hệ này tiếp tục khiến dư luận Trung Quốc bàn tán, dù người trong cuộc gần như giữ im lặng trước các đồn đoán.

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48 Huỳnh Hiểu Minh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc khi chính thức có tên trong danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến trúng tuyển năm 2026 của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-thong-tin-ve-co-duyen-gap-go-giua-huynh-hieu-minh-va-diep-kha-du-luan-ban-tan-762313.html