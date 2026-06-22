Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Sao quốc tế 22/06/2026 17:12

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây mạng xã hội xôn xao trước một buổi livestream của một người phụ nữ tự nhận là bạn thân của Diệp Kha, bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Trong buổi phát sóng, cô liên tục bị cư dân mạng đặt câu hỏi về việc có hối hận hay không khi từng “giới thiệu” Diệp Kha cho Huỳnh Hiểu Minh.

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây mạng xã hội xôn xao trước một buổi livestream của một người phụ nữ tự nhận là bạn thân của Diệp Kha, bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Trong buổi phát sóng, cô liên tục bị cư dân mạng đặt câu hỏi về việc có hối hận hay không khi từng “giới thiệu” Diệp Kha cho Huỳnh Hiểu Minh.

Trước những bình luận dồn dập, người này phủ nhận danh xưng “bà mối”, khẳng định: “Tôi không giới thiệu cô ấy cho Huỳnh Hiểu Minh”. Theo lời giải thích, ban đầu cô chỉ có buổi gặp ăn uống với Huỳnh Hiểu Minh tại Thượng Hải và dự định dẫn theo một người bạn đi cùng. Người đi theo không được xác định trước, và trong ngày hôm đó Diệp Kha chỉ tình cờ có mặt nên được mời đi cùng, hoàn toàn không có ý định se duyên như lời đồn.

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán - Ảnh 1

Tuy nhiên, lời giải thích này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bởi trước đó từng xuất hiện thông tin khác từ mạng xã hội. Vào tháng 9/2024, một tài khoản tự nhận là bạn thân của Diệp Kha trong 7 năm từng livestream và nói rằng chính mình là người “vô tình se duyên” cho cặp đôi khi đưa Diệp Kha đến một buổi tụ họp. Người này thậm chí còn cho rằng “cô gái ưu tú xứng đáng với người đàn ông xuất sắc”, ngầm khẳng định sự phù hợp giữa hai người.

Sự khác biệt trong lời kể khiến dư luận tiếp tục tranh luận về cơ duyên thực sự giữa Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh. Trước đó, cặp đôi từng gây chú ý khi công khai hẹn hò vào tháng 9/2024, chỉ khoảng ba năm sau khi Huỳnh Hiểu Minh ly hôn Angelababy.

Thời điểm công khai, Diệp Kha được giới thiệu là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý thương hiệu và công nghệ. Tuy nhiên, sau đó cô vướng nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, kéo theo ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh. Đến cuối năm 2024, cả hai lần lượt rút khỏi hoạt động công khai, làm dấy lên tin đồn chia tay.

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán - Ảnh 2

Đầu năm 2025, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin Diệp Kha sinh con, nhưng phía Huỳnh Hiểu Minh không xác nhận. Đến tháng 8/2025, Diệp Kha thừa nhận đã sinh con và cho biết đang làm mẹ đơn thân, đồng thời chủ yếu livestream bán hàng để trang trải cuộc sống.

Những diễn biến liên tiếp xoay quanh mối quan hệ này tiếp tục khiến dư luận Trung Quốc bàn tán, dù người trong cuộc gần như giữ im lặng trước các đồn đoán.

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc khi chính thức có tên trong danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến trúng tuyển năm 2026 của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

TIN MỚI NHẤT

Khánh Hòa: Nhìn xuống gầm giường, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" lúc 1h sáng

Khánh Hòa: Nhìn xuống gầm giường, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" lúc 1h sáng

Video 25 phút trước
Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Sao quốc tế 40 phút trước
Đang chèo ván trên sông, người phụ nữ bất ngờ vớt được con cừu bị thương

Đang chèo ván trên sông, người phụ nữ bất ngờ vớt được con cừu bị thương

Video 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Bé trai 11 tuổi mất tích được phát hiện trôi dạt trên biển và đang bám vào một mảnh xốp lớn

Bé trai 11 tuổi mất tích được phát hiện trôi dạt trên biển và đang bám vào một mảnh xốp lớn

Video 1 giờ 25 phút trước
Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đi công tác 3 ngày trở về, đi tắm nhờ vợ đưa quần áo, tôi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ mình

Đi công tác 3 ngày trở về, đi tắm nhờ vợ đưa quần áo, tôi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ mình

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Nam tài xế say rượu lái ô tô với tốc độ cao đâm xe vào người đi xe máy đang dừng đèn đỏ và cái kết

Nam tài xế say rượu lái ô tô với tốc độ cao đâm xe vào người đi xe máy đang dừng đèn đỏ và cái kết

Video 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy

Khoảnh khắc Lý Hiện xuất hiện tại World Cup 'gây bão' mạng xã hội

Khoảnh khắc Lý Hiện xuất hiện tại World Cup 'gây bão' mạng xã hội

Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè

'Hồ Sơ Nam Bộ' của Đinh Vũ Hề tạo cơn sốt nhờ chất trinh thám cuốn hút

'Hồ Sơ Nam Bộ' của Đinh Vũ Hề tạo cơn sốt nhờ chất trinh thám cuốn hút