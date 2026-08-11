Người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy tại góc tường của một tiệm tạp hóa ở thôn Gò Sắn, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 11/8, người dân phát hiện một thùng giấy đặt ở góc tường của tiệm tạp hóa tại thôn Gò Sắn, xã Nam Ninh Hòa. Khi mở thùng, họ hốt hoảng phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, cơ thể tím tái bên trong.

Người dân nhanh chóng báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa bé đến trạm y tế xã sơ cứu. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ cháu bé bị suy hô hấp, có khả năng nhiễm trùng nên tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Nam Ninh Hòa cho biết chính quyền địa phương đang xác minh vụ việc, ra thông báo tìm người thân của bé và xử lý theo quy định.

Bé gái hiện được các y - bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Ảnh: Báo VietNamNet.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng phát thông tin tìm thân nhân bé trai sơ sinh bỏ rơi ở công trình thủy lợi. Cụ thể theo thông tin báo Lao Động, ngày 5.7, UBND xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang phát thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, được người dân phát hiện tại khu vực Nhà van số 2 thuộc hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ.

Theo thông tin từ địa phương, vào chiều 4.7, người dân thôn Nha Húi phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc áo, nằm tại khu vực Nhà van số 2 của hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa cháu bé đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và chăm sóc ban đầu.

Qua kiểm tra, bé trai ước tính khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2,3kg. Sau khi được sơ cứu, cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để tiếp tục theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Đến nay, sức khỏe của bé đã ổn định.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé không có giấy tờ tùy thân, thư để lại hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác.

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ' Ngày 1/7, Công an xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,9 kg, không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác xác định nhân thân của trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

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