Khánh Hòa: Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng giấy cạnh tiệm tạp hóa

Đời sống 11/08/2026 11:15

Người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy tại góc tường của một tiệm tạp hóa ở thôn Gò Sắn, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 11/8, người dân phát hiện một thùng giấy đặt ở góc tường của tiệm tạp hóa tại thôn Gò Sắn, xã Nam Ninh Hòa. Khi mở thùng, họ hốt hoảng phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, cơ thể tím tái bên trong.

Người dân nhanh chóng báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa bé đến trạm y tế xã sơ cứu. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ cháu bé bị suy hô hấp, có khả năng nhiễm trùng nên tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Nam Ninh Hòa cho biết chính quyền địa phương đang xác minh vụ việc, ra thông báo tìm người thân của bé và xử lý theo quy định.

Khánh Hòa: Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng giấy cạnh tiệm tạp hóa - Ảnh 1
Bé gái hiện được các y - bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng phát thông tin tìm thân nhân bé trai sơ sinh bỏ rơi ở công trình thủy lợi. Cụ thể theo thông tin báo Lao Động, ngày 5.7, UBND xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang phát thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, được người dân phát hiện tại khu vực Nhà van số 2 thuộc hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ.

Theo thông tin từ địa phương, vào chiều 4.7, người dân thôn Nha Húi phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc áo, nằm tại khu vực Nhà van số 2 của hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa cháu bé đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và chăm sóc ban đầu.

Qua kiểm tra, bé trai ước tính khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2,3kg. Sau khi được sơ cứu, cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để tiếp tục theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Đến nay, sức khỏe của bé đã ổn định.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé không có giấy tờ tùy thân, thư để lại hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác.

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ'

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ'

Ngày 1/7, Công an xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,9 kg, không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác xác định nhân thân của trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái sơ sinh bé gái bị bỏ rơi Khánh Hòa

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 56 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 56 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 56 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 56 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội