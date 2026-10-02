Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Vụ cháy xảy ra tại tầng 10, tòa E2, chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc (Hà Nội), khiến nhiều cư dân hoảng hốt di chuyển theo lối thoát hiểm xuống khu vực an toàn.

Theo thông tin báo Tiền Phong, khoảng 5h25 ngày 2/10, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực buồng kỹ thuật ở hành lang tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra cháy, chuông báo động vang lên. Loa của chung cư cũng phát thông báo, nhiều cư dân nhanh chóng rời căn hộ và di chuyển xuống khu vực an toàn.

Hỏa hoạn xảy ra tại khu vực buồng kỹ thuật ở hành lang tầng 10. Ảnh: Báo Lao Động.

Anh N.T.T., cư dân sống tại tầng 11 cho biết khi gia đình đang ngủ thì nghe thông báo có cháy. Anh cùng vợ và hai con nhỏ lập tức rời căn hộ, sử dụng thang thoát hiểm để xuống dưới.

Theo người dân, trong quá trình di chuyển, hành lang xuất hiện khói nhẹ và mùi khét, gây khó thở.

Theo thông tin báo Lao Động, ngay khi phát hiện vụ cháy, lực lượng an ninh và kỹ thuật của Ban Quản lý tòa nhà có mặt, tổ chức ứng phó và xử lý ban đầu.

Đến khoảng 6h, đám cháy được khống chế. Ảnh: Báo Lao Động.

Dân quân tự vệ, lực lượng an ninh cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường Đông Ngạc phối hợp bảo đảm an ninh, hỗ trợ xử lý tình huống, ổn định khu vực.

Lực lượng tại chỗ sau đó phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 6h, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

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