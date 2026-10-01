Một phụ nữ được phát hiện nằm chết dưới đất trong khuôn viên 1 khách sạn tại phường Diên Hồng (Gia Lai), nghi ngã từ trên cao xuống. Trước đó, chị này cùng một người đàn ông thuê phòng nghỉ ở tầng 5 khách sạn này.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 1.10, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đang điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ tử vong do ngã từ tầng 5 khách sạn. Nạn nhân là chị N.T.M.H (36 tuổi, ở phường Diên Hồng).

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 30.9, chị H. cùng anh N.N.V (37 tuổi, ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) thuê một phòng ở tầng 5 của một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Diên Hồng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Cả hai sau đó cùng nhau đi nhậu ở một quán vỉa hè. Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, chị H. và anh V. cùng về khách sạn đã thuê để ngủ.

Theo thông tin báo VietNamNet, sạng sáng 1/10, sau khi đi ăn uống, cả hai trở về khách sạn nghỉ. Khoảng 3h20, anh V. xuống tầng hầm lấy đồ thì phát hiện chị H. đã tử vong tại khu vực phía dưới khách sạn.

Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ vụ việc một người tử vong trong khách sạn.

Từ trích xuất camera xác định trước thời điểm tử vong, chị H. có đi ra khỏi phòng một mình. Vị trí chị này ngã được xác định ban đầu là từ tầng 5 của khách sạn.

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