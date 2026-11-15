Thông tin MỚI về vụ 3 chủ tiệm vàng vụ làm giả nhãn hiệu trang sức nổi tiếng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi kinh doanh sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, xảy ra tại 3 tiệm vàng lớn ở Quy Nhơn, Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, 4 bị can để điều tra tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Các bị can gồm 3 chủ cơ sở kinh doanh vàng và một thợ kim hoàn, liên quan đến 3 tiệm vàng lớn tại phường Quy Nhơn.

​Trước đó ngày 27/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức quy mô lớn trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 403 sản phẩm trang sức bằng vàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu nhái lại các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên tới hơn 3,4 tỷ đồng.

​Tại doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H.B., cảnh sát phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 1,1 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra một tiệm vàng sai phạm trước đó - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngoài thu mua bên ngoài, cơ sở này còn tổ chức chế tác trực tiếp. Một thợ kim hoàn của tiệm vàng này khai nhận đã tự tay gia công 43 sản phẩm trang sức giả nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T., công an xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Chủ cơ sở bước đầu khai nhận đã gom số hàng này từ một số tiệm vàng tại TPHCM rồi vận chuyển về Gia Lai bày bán.​

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M.L., kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu, với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy bán

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