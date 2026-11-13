NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu ngừng bán trà giảm cân Dáng Sen do chưa được cấp phép

Đời sống 13/11/2026 14:57

Sản phẩm Dáng Sen được quảng cáo có công dụng giảm cân trên Shopee, Lazada nhưng chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Bộ Y tế yêu cầu hai sàn thương mại điện tử ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin liên quan.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 12/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành các công văn về việc xử lý thông tin quảng cáo, kinh doanh thực phẩm Dáng Sen. 

Qua hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm được quảng cáo, kinh doanh trên Facebook, Shopee và Lazada khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Trên Shopee và Lazada, sản phẩm được giới thiệu có công dụng giảm cân.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về thực phẩm Dáng Sen và gửi báo cáo bằng văn bản về Cục trước ngày 20/11.

Cục cũng yêu cầu hai doanh nghiệp khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn, chỉ kinh doanh sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

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Sản phẩm trà Dáng Sen bán trên sàn thương mại điện tử - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, thực phẩm Dáng Sen được sản xuất tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng (xã Minh Thọ, Hưng Yên). Sản phẩm do Công ty TNHH Nam Y Đường, địa chỉ 13H1 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, phân phối.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khẩn trương xác minh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm Dáng Sen tại Công ty Thái Hưng. 

Tại Hà Nội, Cục đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố xác minh, kiểm tra hoạt động kinh doanh và quảng cáo sản phẩm tại Công ty Nam Y Đường.

Cục đề nghị 2 địa phương xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và gửi kết quả về Cục trước ngày 30/11.

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