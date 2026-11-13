Người đàn ông đi xe máy bị voi tấn công trong một cuộc chạm trán trên đường cao tốc

Người lái xe đã may mắn thoát chết sau khi bị một con voi rừng húc ngã và giẫm lên ở miền Bắc Ấn Độ. Con voi dùng hai chân trước đá vào người đàn ông, ghìm chặt anh ta xuống đất trước khi lại giẫm lên người này một lần nữa rồi chạy vào khu rừng phía sau.

Video 2 giờ 57 phút trước 2 giờ 57 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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