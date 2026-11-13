Chúc mừng 3 con giáp Thần Phật phù hộ, ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, lộc lá đầy nhà, tiền vào rủng rỉnh trong những ngày cuối tháng 11 dương lịch

Những ngày cuối tháng 11 dương lịch, đường tài lộc của tuổi Sửu tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy tuổi Sửu cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Trong thời gian này cũng khá tươi sáng về mặt tình duyên của tuổi Sửu, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Con giáp tuổi Mão

Những ngày cuối tháng 11 dương lịch, công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi. Tuy vậy, con giáp này cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình, nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại. Hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bản mệnh.

Con giáp tuổi Thìn

Những ngày cuối tháng 11 dương lịch, Chính Ấn che chở giúp cho mọi việc trong cuộc sống của con giáp tuổi Thìn thời gian này trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất nhiều. Khi có nhiều người cùng chung tay giúp sức, bạn đã giảm đi được rất nhiều gánh nặng trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội trao đổi trực tiếp, thẳng thắn với ai đó về những chủ đề bạn đang quan tâm. Đây là lúc bạn và người ấy sẽ tìm ra tiếng nói chung cho một vấn đề đang căng thẳng. Sức khỏe của bản mệnh thời gian này đã tốt lên rất nhiều khi bạn thường xuyên giữ được năng lượng tích cực và được ở gần những người vui vẻ, hòa đồng, nhiều năng lượng tốt.

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