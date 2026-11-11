Vận số an bài, 3 con giáp làm đâu thắng đó, thăng quan phát tài rực rỡ, vận ĐỎ như son, giàu sang Phú Quý miễn bàn trong 11, 12, 13, 14, 15 tháng 11

Trong 11, 12, 13, 14, 15 tháng 11, Thiên Ấn tương trợ, người tuổi Tỵ nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của cấp trên. Bạn nên nhân cơ hội này học hỏi thật nhiều, có điều gì chưa hiểu rõ cũng nên nêu ra để được giải quyết kịp thời, chớ nên giấu giếm.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn biết điều gì là tốt nhất cho tập thể của mình, nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, làm giàu cho tất cả mọi người.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 11, 12, 13, 14, 15 tháng 11, tuổi Mùi nhanh chóng tìm ra giải pháp cho những khó khăn hiện tại, nhờ có sự hỗ trợ của quý nhân. Tất cả những trở ngại mà trước đây khiến bản mệnh đau đầu đều được giải quyết một cách thông minh và hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm hiện tại, cuộc sống hài hòa và đem lại cho con giáp này nhiều cơ hội. Tích cực giao tiếp là một phần quan trọng đóng góp vào sự thành công của tuổi Mùi. Với khả năng tài nói và khả năng thuyết phục đáng tin cậy, bản mệnh có thể thu về khoản thu lớn.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 11, 12, 13, 14, 15 tháng 11, may mắn có Chính Quan nên sự nghiệp của tuổi Thìn vô cùng yên ổn. Ngày đẹp tốt cho những việc như thi cử, xuất hành, khai trương, sang nhượng hoặc mở hàng. Nếu có khúc mắc cần giải quyết thì bạn nên tranh thủ làm trong ngày này, mọi sự sẽ hanh thông hơn cả mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc tăng tiến khi có Lục Hợp cục chiếu sáng. Thìn ăn nên làm ra, tích góp được một khoản tiền phòng thân chứ không tiêu pha hoang phí. Bạn là con người sống biết điều nên trong làm ăn hay các mối quan hệ thân thiết bạn không bao giờ để người ta chịu thiệt, họ cho bạn 1 thì bạn sẽ cho họ 10.

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