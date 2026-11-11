Từ ngày 15/11 đến 30/11/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Từ ngày 15/11 đến 30/11/2026, nhờ Lục Hợp nâng đỡ, công việc của bản mệnh có bước tiến rõ rệt. Con giáp này thông minh, nhạy bén, biết cách làm ăn, vun vén cho sự nghiệp. Những bạn đang làm ăn xa nhà tuy bước đầu hơi vất vả nhưng đừng lo, về sau sẽ có quý nhân giúp bạn.

Đường tình cảm của Sửu cũng may mắn không kém. Vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc. Nữ tuổi này chăm chỉ, đảm đang lo hết việc trong nhà và 2 bên nội ngoại. Nam tuổi Sửu vượng duyên, đi ra ngoài hay được các bạn nữ để ý.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 15/11 đến 30/11/2026, nhờ Chính Tài hỗ trợ, bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn, bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó.

Con giáp tuổi Hợi

Từ ngày 15/11 đến 30/11/2026, thời điểm mà tuổi Hợi có thể tận hưởng những thành quả mà mình đã làm ra. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp này đang ngày một hanh thông rộng mở hơn trước rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Năng lực của con giáp này là điều chẳng thể bàn cãi. Chỉ cần bản mệnh luôn khiêm tốn và chịu khó học hỏi mọi người xung quanh, cấp trên chắc chắn sẽ đề cao tinh thần cầu tiến. Cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn sẽ sớm đến thôi.

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