Loại củ quen thuộc trong bếp nhưng sở hữu công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10/11/2026 05:00

Khoai tây là một loại thực phẩm bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, đồng thời cũng có tác dụng trong chăm sóc sắc đẹp. Vậy công dụng cụ thể của khoai tây với sức khỏe là gì?

Khoai tây là loại củ mọc ngầm trên rễ của cây khoai tây, có tên tiếng Anh là Solanum tuberosum. Loại cây này thuộc bộ Cà, có liên quan đến cây cà chua và thuốc lá. Khoai tây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau đó du nhập đến Châu Âu vào thế kỷ 16 và hiện được trồng thành vô số giống khác nhau trên toàn thế giới.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khoai tây là một loại củ đa năng, có giá thành tương đối rẻ, dễ trồng, dễ chăm sóc và có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, vì vậy nhiều hộ gia đình tại Việt Nam đã lựa chọn khoai tây như một món ăn chính trong các bữa ăn hàng ngày. Khoai tây có thể được chế biến dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm luộc, chiên, nướng và thường được sử dụng làm món ăn nhẹ yêu thích của nhiều người.

Công dụng của khoai tây đối với sức khỏe 

Cải thiện tim mạch

Khoai tây có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách kiểm soát lượng cholesterol trong máu. Loại củ này cũng có chứa vitamin C và quercetin, hai chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa các tổn thương mạch máu do các gốc tự do.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Trong khoai có chứa chất xơ và axit alpha-lipoic, hai hoạt chất có khả năng chuyển hóa glucose và giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Loại củ quen thuộc trong bếp nhưng sở hữu công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho thị lực

Lượng vitamin A và quercetin có trong khoai tây có tác dụng chống oxy hóa và tăng cường thị lực cũng như hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, ăn khoai còn giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng và viêm nhiễm ở mắt.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ có trong loại khoai này giúp kích thích tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm cholesterol. Chất xơ cũng giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, giúp ngăn ngừa các bệnh viêm đại tràng và ung thư đại tràng.

Ngăn ngừa thoái hóa

Khoai tây có thể ngăn ngừa thoái hóa bằng cách cung cấp các chất chống oxy hóa như carotenoid, flavonoid và axit caffeic, có thể bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể gây ra các dấu hiệu lão hóa, viêm và ung thư.

Loại củ quen thuộc trong bếp nhưng sở hữu công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng nên thận trọng khi ăn khoai tây

Ăn khoai tây nhiều có tốt không, những ai không nên ăn khoai tây là những thắc mắc thường gặp. Khoai tây rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu thuộc vào một số nhóm đối tượng dưới đây, bạn nên hạn chế ăn nhiều khoai tây:

Người bệnh tiểu đường: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vì khoai tây có chỉ số đường huyết cao nên có thể làm gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu và thúc đẩy sản xuất insulin.

Phụ nữ mang thai: Khoai tây dễ gây đầy bụng, khó tiêu nên phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai không nên ăn nhiều khoai tây vì ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và thai nhi.

Người bị dị ứng khoai tây: Nếu sau khi ăn khoai tây bạn gặp các triệu chứng như kích ứng da, khó tiêu, tiêu chảy, đau đầu,… khả năng cao bạn bị dị ứng với khoai tây. Đối tượng này không được ăn khoai tây.

Loại củ quen thuộc trong bếp nhưng sở hữu công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người đang ăn kiêng: Nếu bạn chọn khoai tây để ăn kiêng thì hàm lượng dinh dưỡng hấp thu được sẽ rất hạn chế. Do khoai tây không chứa hoặc chứa rất ít một số vitamin và khoáng chất như vitamin A, E, K hoặc selen, canxi, nên cơ thể sẽ bị thiếu hụt các chất này.

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