Gặp lại vợ cũ, tôi tim đập liên hồi vừa nghe lời van nài của cô ấy, tôi bối rối vô cùng

Tâm sự gia đình 09/11/2026 22:30

Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi.

Từ ngày lấy nhau, vợ tôi muốn phải có đủ nhà và xe thì mới chịu sinh con đầu lòng. Cô ấy còn là người khéo léo ngoại giao để giúp tôi thăng tiến trong công việc. Tôi biết vợ tôi vừa đẹp vừa giỏi, tôi nên thấy may mắn khi lấy được cô ấy. Nhưng tất cả hoàn toàn kết thúc khi tôi biết vợ cũ ngoại tình.

Cay đắng hơn, vợ cũ ngoại tình với người đàn ông giàu có, tài năng hơn tôi rất nhiều nhưng ông ta không trẻ tuổi như tôi. Sau khi tìm được người đàn ông giàu có, vợ cũ quyết định ly hôn với tôi. Tôi cũng chẳng muốn giữ lại người phụ nữ phản bội mình, đồng ý ly hôn vợ. Nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn âm ỉ trong lòng tôi rất lâu. Dù sao cũng là người vợ mình từng yêu thương, đâu thể dễ dàng quên được. 

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ quyến rũ mỏng tanh. Vợ cũ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy tôi. Cô ấy thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi đập thình thịch:

Gặp lại vợ cũ, tôi tim đập liên hồi vừa nghe lời van nài của cô ấy, tôi bối rối vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Anh cho em một đứa con được không?”.

Tôi chết đứng một lúc rồi đẩy cô ấy ra. Tôi nói muốn nói chuyện với tôi thì thay đồ nghiêm chỉnh đi. Dù là vợ cũ nhưng tôi biết mình sẽ khó kiềm lòng được khi nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô ấy lúc này. Vợ cũ đứng đó khóc thành tiếng nói rằng chồng cô ấy già cả rồi nên không thể có con, cô ấy muốn có một đứa con để giữ được vị trí trong gia đình.

Nhiều ngày sau đó, vợ cũ vẫn liên lạc với tôi đề nghị chuyện này. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cũng có suy nghĩ hay là nói cho chồng của cô ấy biết? Nhưng có lẽ như thế là quá nhẫn tâm với cô ấy. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây, chứ tôi thấy rất phiền phức, tôi không muốn dây dưa với vợ cũ nữa.

Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Chồng không đưa tôi tiền tiêu vặt, nhưng anh vẫn quản tiền tiêu vặt của tôi. Lần đó, tôi biếu mẹ ruột 3 triệu khi bà bệnh, vậy mà chồng cũng hỏi vì sao không hỏi anh trước? Tôi lại thấy anh mua bao nhiêu thứ cho mẹ, có bao giờ anh hỏi tôi không?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/11/2026, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, chạm tay vào may mắn, giàu có vang danh, tình tiền suôn sẻ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/11/2026, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, chạm tay vào may mắn, giàu có vang danh, tình tiền suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chuyến công tác dài ngày vừa kết thúc, tiếng đập cửa muộn của hàng xóm phơi bày sự thật đau lòng

Chuyến công tác dài ngày vừa kết thúc, tiếng đập cửa muộn của hàng xóm phơi bày sự thật đau lòng

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Giữa đêm đi liên hoan về lù lù một bóng đàn ông đứng đợi, bật sáng đèn nhìn rõ, sự thật tôi nghẹn ngào

Giữa đêm đi liên hoan về lù lù một bóng đàn ông đứng đợi, bật sáng đèn nhìn rõ, sự thật tôi nghẹn ngào

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Gặp lại vợ cũ, tôi tim đập liên hồi vừa nghe lời van nài của cô ấy, tôi bối rối vô cùng

Gặp lại vợ cũ, tôi tim đập liên hồi vừa nghe lời van nài của cô ấy, tôi bối rối vô cùng

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Qua đêm nay, 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Hoảng sợ lắp camera vì bóng người bí ẩn ngồi trực trước cửa mỗi đêm, xem lại dữ liệu tôi giật mình

Hoảng sợ lắp camera vì bóng người bí ẩn ngồi trực trước cửa mỗi đêm, xem lại dữ liệu tôi giật mình

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng 10h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Đúng 10h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đến khách sạn giải quyết nghi vấn của gia đình, tôi lặng người khi bất ngờ chạm mặt mẹ đẻ

Đến khách sạn giải quyết nghi vấn của gia đình, tôi lặng người khi bất ngờ chạm mặt mẹ đẻ

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ nấp đằng sau chồng bạn thân làm tôi rụng rời sụp đổ nghẹn ngào

Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ nấp đằng sau chồng bạn thân làm tôi rụng rời sụp đổ nghẹn ngào

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập, Dĩ Hòa Vi Quý, Phúc Lộc Song Toàn, đường quan lộ thênh thang

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập, Dĩ Hòa Vi Quý, Phúc Lộc Song Toàn, đường quan lộ thênh thang

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoảng sợ lắp camera vì bóng người bí ẩn ngồi trực trước cửa mỗi đêm, xem lại dữ liệu tôi giật mình

Hoảng sợ lắp camera vì bóng người bí ẩn ngồi trực trước cửa mỗi đêm, xem lại dữ liệu tôi giật mình

Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ nấp đằng sau chồng bạn thân làm tôi rụng rời sụp đổ nghẹn ngào

Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ nấp đằng sau chồng bạn thân làm tôi rụng rời sụp đổ nghẹn ngào

Khoảnh khắc tôi dẫn người đàn ông ấy cùng ra tòa làm cả nhà chồng sụp đổ, chồng vội vã rút đơn xin tái hợp

Khoảnh khắc tôi dẫn người đàn ông ấy cùng ra tòa làm cả nhà chồng sụp đổ, chồng vội vã rút đơn xin tái hợp

Chồng mất tăm 4 năm đột ngột về nhà ôm theo hộp vàng nặng trịch, vừa cất lời anh ta khiến tôi ngã ngửa

Chồng mất tăm 4 năm đột ngột về nhà ôm theo hộp vàng nặng trịch, vừa cất lời anh ta khiến tôi ngã ngửa

Bồ nhí của chồng vội vã nhắn tin khoe thai quý tử, tôi bình thản giơ tấm hình khiến cô ta tái mét mặt mày

Bồ nhí của chồng vội vã nhắn tin khoe thai quý tử, tôi bình thản giơ tấm hình khiến cô ta tái mét mặt mày

Vừa mở cửa đưa bạn gái về nhà, thấy hai bóng người giữa phòng khách tôi giật mình

Vừa mở cửa đưa bạn gái về nhà, thấy hai bóng người giữa phòng khách tôi giật mình