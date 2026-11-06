Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Tâm sự gia đình 06/11/2026 21:00

Chồng không đưa tôi tiền tiêu vặt, nhưng anh vẫn quản tiền tiêu vặt của tôi. Lần đó, tôi biếu mẹ ruột 3 triệu khi bà bệnh, vậy mà chồng cũng hỏi vì sao không hỏi anh trước? Tôi lại thấy anh mua bao nhiêu thứ cho mẹ, có bao giờ anh hỏi tôi không?

Tôi và chồng lấy nhau chưa được một năm thì gặp chuyện. Chồng tôi là người cẩn thận rạch ròi chuyện tiền bạc. Từ khi yêu nhau, tôi và anh đã thống nhất tiền bạc luôn chia đôi, để cả hai thấy thoải mái khi bên nhau. Khi tổ chức đám cưới, vợ chồng tôi được cho 4 cây vàng. Ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã đòi tôi trả lại số vàng của nhà trai để anh giữ. Mới cưới nhau nên tôi không muốn vợ chồng cãi nhau, đành cắn răng đưa vàng cho chồng.

Sau đó là tháng ngày làm dâu chẳng khác gì người dưng ở trọ cùng nhau. Bất kì khoản chi tiêu nào trong nhà, chồng đều bắt tôi phải chia đôi. Chúng tôi sống cùng mẹ chồng, anh thấy thiếu thốn gì đều nói tôi phải góp chung cùng anh. Dù biết chồng thương mình, tôi cũng yêu anh nhưng cái tính thích tính toán của anh khiến tôi sống mệt mỏi. 

Chồng không đưa tôi tiền tiêu vặt, nhưng anh vẫn quản tiền tiêu vặt của tôi. Lần đó, tôi biếu mẹ ruột 3 triệu khi bà bệnh, vậy mà chồng cũng hỏi vì sao không hỏi anh trước? Tôi lại thấy anh mua bao nhiêu thứ cho mẹ, có bao giờ anh hỏi tôi không?

Tôi nghĩ vợ chồng cần ngồi xuống nói chuyện về việc chi tiêu. Nhưng chẳng ngờ đến một ngày, tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện. Khi tôi đến nơi thì được bác sĩ báo tin chồng đang nguy kịch.

Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi suy sụp muốn vào gặp chồng nhưng anh nhất quyết nói chỉ muốn gặp mẹ. Một lúc sau khi mẹ chồng vào thì tôi nghe tiếng bà khóc gào lên. Đến khi tôi chạy vào phòng bệnh thì chồng qua đời rồi, chẳng nói một lời với vợ trước khi đi.

Ngày tổ chức tang lễ cho chồng, mẹ chồng ngất lên ngất xuống. Tôi cũng không chịu nổi, đau đớn vô cùng. Chiều hôm đó, mẹ chồng nằm nghỉ trong phòng, tôi xuống nhà bưng lên một bát cháo cho bà ăn. Khi đi đến gần cửa phòng đang hé mở của mẹ chồng thì tôi nghe tiếng của anh chồng đang nói chuyện với mẹ chồng:

“May là lúc chú ấy sắp mất chỉ đòi gặp mẹ để nói mật mã két sắt cất tiền. Giờ tiền này mẹ cầm hết, vợ chú ấy cũng chẳng làm được gì mẹ”.

Tôi nghe thế thì toàn thân run rẩy, tức giận tê tái lòng. Tôi không ngờ chồng chỉ coi mình là người dưng, đến lúc mất cũng chỉ biết nghĩ đến việc giao hết tiền bạc cho mẹ mình. Tôi cười chua chát, vứt luôn khăn tang, đi thẳng về nhà mẹ đẻ. Thấy tôi không về chịu tang chồng, ai cũng nói tôi sống không có tình nghĩa. Nhưng gia đình chồng liệu có tình nghĩa với tôi không? Hay họ huanhau sống cạn tình cạn nghĩa với người con dâu này?

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Để bày tỏ lòng thành, mẹ chồng tôi còn tổ chức đám cưới linh đình. Bà nói tôi lấy chồng xa bố mẹ, bà muốn tặng 4 cây vàng để bù đắp. Bà nắm tay mẹ của tôi, nói là cứ yên tâm, bà sẽ lo lắng cho tôi như con ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nhắm mắt lấy chồng U40, đêm tân hôn vò tóc chồng rồi phát hiện sự thật, tôi rụng rời sụp đổ hét lên trong sợ hãi

Nhắm mắt lấy chồng U40, đêm tân hôn vò tóc chồng rồi phát hiện sự thật, tôi rụng rời sụp đổ hét lên trong sợ hãi

Tâm sự gia đình 20 phút trước
3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại đúng ngày 7/11/2026

3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại đúng ngày 7/11/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thấy chồng tối nào cũng mang quả mướp để đầu giường, nghe lời giải thích tôi tái xám mặt mày ngã ngửa

Thấy chồng tối nào cũng mang quả mướp để đầu giường, nghe lời giải thích tôi tái xám mặt mày ngã ngửa

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Cú "quay xe" của người chồng sau khi biết lý do thật sự đằng sau hành động "hư hỏng" của vợ

Cú "quay xe" của người chồng sau khi biết lý do thật sự đằng sau hành động "hư hỏng" của vợ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Qua đêm nay, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đám cưới vàng đeo kín người, đêm tân hôn mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng thốt ra 1 câu làm con dâu bàng hoàng gục ngã

Đám cưới vàng đeo kín người, đêm tân hôn mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng thốt ra 1 câu làm con dâu bàng hoàng gục ngã

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Chồng bỏ đi biệt tích ngay đêm tân hôn vì cuộc gọi lạ, biết người đứng sau tôi rụng rời sụp đổ uất nghẹn cả đêm

Chồng bỏ đi biệt tích ngay đêm tân hôn vì cuộc gọi lạ, biết người đứng sau tôi rụng rời sụp đổ uất nghẹn cả đêm

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Tử vi thứ Bảy 7/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 7/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/11/2026, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ làm giàu, an nhàn hưởng phước

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/11/2026, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ làm giàu, an nhàn hưởng phước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhắm mắt lấy chồng U40, đêm tân hôn vò tóc chồng rồi phát hiện sự thật, tôi rụng rời sụp đổ hét lên trong sợ hãi

Nhắm mắt lấy chồng U40, đêm tân hôn vò tóc chồng rồi phát hiện sự thật, tôi rụng rời sụp đổ hét lên trong sợ hãi

Thấy chồng tối nào cũng mang quả mướp để đầu giường, nghe lời giải thích tôi tái xám mặt mày ngã ngửa

Thấy chồng tối nào cũng mang quả mướp để đầu giường, nghe lời giải thích tôi tái xám mặt mày ngã ngửa

Mẹ chồng lén lút theo chân con mèo lạ ra sau vườn mỗi sáng, tôi bám đuôi thì phát hiện một bí mật

Mẹ chồng lén lút theo chân con mèo lạ ra sau vườn mỗi sáng, tôi bám đuôi thì phát hiện một bí mật

Đang yên lành chồng đòi ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bàng hoàng gục ngã

Đang yên lành chồng đòi ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bàng hoàng gục ngã

Vợ vượt cạn đau đẻ suốt một ngày một đêm, khoảnh khắc vui mừng bế con nghe cô ấy cất lời làm tôi bàng hoàng

Vợ vượt cạn đau đẻ suốt một ngày một đêm, khoảnh khắc vui mừng bế con nghe cô ấy cất lời làm tôi bàng hoàng

Sự thật xé lòng lột tả sau cuộc gọi cho luật sư của mẹ chồng ngày cháu nội chào đời

Sự thật xé lòng lột tả sau cuộc gọi cho luật sư của mẹ chồng ngày cháu nội chào đời