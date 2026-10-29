Ngày tôi tái giá chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến, mẹ anh lao lên giật mic phát biểu làm ai nấy bất ngờ

Tâm sự gia đình 29/10/2026 15:00

Tôi bất ngờ có thai, tôi cảm thấy không sẵn sàng. Nhưng đây là điều chồng cũ và gia đình anh mong muốn. Sau khi mang thai, tôi nuôi hy vọng khi sắp có con thì chồng cũ sẽ thay đổi. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt cả ngày, còn lấy tiền trong nhà đi ăn chơi. 

Tôi có một đời chồng, ly hôn sau 3 năm chung sống. Chồng cũ của tôi từng là một người thích ăn chơi, nhậu nhẹt. Thấy chồng cứ suốt ngày làm khổ mẹ và vợ nên tôi chưa muốn có con. Tháng ngày chịu đựng chồng quậy phá, lại không có con cái dỗ dành, tôi mệt mỏi vô cùng.

Tôi bất ngờ có thai, tôi cảm thấy không sẵn sàng. Nhưng đây là điều chồng cũ và gia đình anh mong muốn. Sau khi mang thai, tôi nuôi hy vọng khi sắp có con thì chồng cũ sẽ thay đổi. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt cả ngày, còn lấy tiền trong nhà đi ăn chơi. 

Mọi chuyện đi đến giới hạn cuối cùng khi con tôi bị chẩn đoán có thể mắc bệnh down. Tôi cố dành dụm lắm mới đủ tiền để đi khám. Nào ngờ chồng tôi đã lén lấy hết tiền, tôi bất lực đành hẹn bác sĩ lần sau. Cuối cùng, khi mang thai 16 tuần thì tôi không giữ được con nữa.

Đây là nỗi đau lớn với tôi, tôi không chịu nổi nên quyết định ly hôn chồng. Dù vậy, tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều, tôi từng cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì có thể thay đổi chồng cũ. Nhưng dù tôi có yêu anh bao nhiêu thì anh vẫn không vì thế mà đổi thay.

Ngày tôi tái giá chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến, mẹ anh lao lên giật mic phát biểu làm ai nấy bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi ly hôn, tôi không ôm hận chồng cũ, tôi giữ liên lạc và xem anh là bạn bè. Thậm chí, vì thấy anh thay đổi muốn làm lại cuộc đời, tôi còn giúp anh vay mượn để làm ăn.

4 năm sau khi ly hôn chồng, tôi tái giá. Chồng hiện tại của tôi là người lương thiện, yêu thương tôi thật lòng. Tôi có nói với chồng cũ về chuyện tôi tổ chức đám cưới. Chẳng ngờ hôm đó, chồng cũ mướn xe ô tô đưa cả nhà sang dự.

Không chỉ vậy, mẹ chồng cũ còn giật mic của MC, khiến cả hội hôn ngỡ ngàng. Đến khi nghe những lời bà nói thì ai cũng ngậm ngùi cảm động. Mẹ chồng cũ kể về những việc tôi đã giúp chồng cũ, về những nỗi khổ mà tôi đã trải qua. Bà nói đến đây là để chúc phúc cho tôi, còn tặng tôi 2 cây vàng.

Dù đã từng trải qua chuyện gì, tôi cũng cảm ơn chồng và mẹ chồng cũ đã đến chúc phúc trong ngày vui của tôi. Nhưng món quà bà tặng quá lớn, tôi có nên trả lại cho bà hay không?

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Chẳng ngờ được, tôi gặp lại cô gái lạ lùng kia trong siêu thị vài ngày sau đó. Vừa thấy tôi thì cô ấy lại làm loạn như lần trên phố. Nhưng lần này tôi đã kịp giơ tay phải lên ngăn cái tát thứ ba của cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Xe bồn mắc kẹt trên đường ray, suýt xảy ra va chạm với tàu hỏa và cái kết thót tim

Xe bồn mắc kẹt trên đường ray, suýt xảy ra va chạm với tàu hỏa và cái kết thót tim

Video 1 giờ 21 phút trước
Ngày tôi tái giá chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến, mẹ anh lao lên giật mic phát biểu làm ai nấy bất ngờ

Ngày tôi tái giá chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến, mẹ anh lao lên giật mic phát biểu làm ai nấy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Lâm Chí Dĩnh tổ chức sinh nhật bên siêu xe Ferrari hơn 6 triệu USD

Lâm Chí Dĩnh tổ chức sinh nhật bên siêu xe Ferrari hơn 6 triệu USD

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Con trâu khổng lồ nặng 1360kg được trả 3,8 tỷ đồng nhưng chủ nhân của nó vẫn từ chối bán

Con trâu khổng lồ nặng 1360kg được trả 3,8 tỷ đồng nhưng chủ nhân của nó vẫn từ chối bán

Video 2 giờ 21 phút trước
La Tấn khoe thiết kế lấy cảm hứng từ tranh vẽ của con gái, bác bỏ tin ly hôn Đường Yên

La Tấn khoe thiết kế lấy cảm hứng từ tranh vẽ của con gái, bác bỏ tin ly hôn Đường Yên

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Thông tin MỚI vụ 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong

Thông tin MỚI vụ 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong

Đời sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 29/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh trợ lực, may mắn hội tụ, THU VÀNG HÁI BẠC đầy rổ, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 29/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh trợ lực, may mắn hội tụ, THU VÀNG HÁI BẠC đầy rổ, Phát Lộc Phát Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp hết áp lực đi qua, VẬN MAY KÉO ĐẾN, sự nghiệp tăng cao, cơ hội THĂNG CHỨC chỉ trong tầm tay

Qua đêm nay, 3 con giáp hết áp lực đi qua, VẬN MAY KÉO ĐẾN, sự nghiệp tăng cao, cơ hội THĂNG CHỨC chỉ trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp nhặt được may mắn, SỰ NGHIỆP THĂNG TIẾN, giàu lên nhanh chóng, tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp nhặt được may mắn, SỰ NGHIỆP THĂNG TIẾN, giàu lên nhanh chóng, tiền tài rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Nén xót xa nhìn tình cũ lấy chồng, 4 năm sau tôi sụp đổ khi biết bí mật em đã giấu

Nén xót xa nhìn tình cũ lấy chồng, 4 năm sau tôi sụp đổ khi biết bí mật em đã giấu

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Bức màn đằng sau bộ quần áo của chị giúp việc mặc ngày tôi về ra mắt

Bức màn đằng sau bộ quần áo của chị giúp việc mặc ngày tôi về ra mắt

Chồng qua đời mới 2 tuần, người đàn ông lạ bất ngờ xông vào nhà nhìn con tôi rồi đưa đề nghị làm tôi ngã ngửa

Chồng qua đời mới 2 tuần, người đàn ông lạ bất ngờ xông vào nhà nhìn con tôi rồi đưa đề nghị làm tôi ngã ngửa