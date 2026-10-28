Từ Nhược Hàm lên tiếng bênh vực nữ chính Ngọc Điệm Thu trước tranh cãi

Sao quốc tế 28/10/2026 16:30

Bộ phim Ngọc Điệm Thu đang bước vào giai đoạn giữa với nhiều diễn biến căng thẳng trong mối quan hệ giữa Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân. Những lựa chọn của nữ chính liên tục gây tranh luận, khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu trước cách cô đối xử với người luôn ở bên chăm sóc mình. Trước những ý kiến trái chiều, Từ Nhược Hàm đã lên tiếng giải thích về tâm lý và hoàn cảnh của nhân vật.

Bộ phim Ngọc Điệm Thu đang bước vào giai đoạn giữa với nhiều diễn biến căng thẳng trong mối quan hệ giữa Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân. Những lựa chọn của nữ chính liên tục gây tranh luận, khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu trước cách cô đối xử với người luôn ở bên chăm sóc mình. Trước những ý kiến trái chiều, Từ Nhược Hàm đã lên tiếng giải thích về tâm lý và hoàn cảnh của nhân vật.

Trong phim, Diệp Bình Quân dần nảy sinh tình cảm với Ngu Sưởng Hiên sau khi chứng kiến anh nhiều lần cứu giúp gia đình mình. Tuy nhiên, cô vẫn từ chối mối quan hệ này vì khoảng cách về thân phận và địa vị giữa hai người. Khi chuẩn bị rời đi về phía Nam, cô gặp tai nạn ngạt khói, rơi vào trạng thái hôn mê gần hai năm.

Từ Nhược Hàm lên tiếng bênh vực nữ chính Ngọc Điệm Thu trước tranh cãi - Ảnh 1

Trong suốt thời gian đó, Ngu Sưởng Hiên luôn ở bên chăm sóc cô. Sau khi tỉnh lại, Diệp Bình Quân bị mất trí nhớ và gặp khó khăn trong vận động. Anh kiên nhẫn giúp cô tập đi từng bước. Dù vậy, cô không chấp nhận việc mình đã trở thành vợ của anh, liên tục giữ khoảng cách và yêu cầu hai người ngủ riêng. Đến tập 26, khi chứng kiến Ngu Sưởng Hiên xử tử những kẻ phản bội, cô thậm chí nảy sinh ý định rời đi.

Những tình tiết này khiến nhân vật Diệp Bình Quân nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Từ Nhược Hàm cho rằng không nên đánh giá nhân vật chỉ dựa trên những hành động riêng lẻ. Theo nữ diễn viên, đây là vai diễn có tính cách khác biệt nhất mà cô từng đảm nhận, vừa mạnh mẽ, vừa có những khoảnh khắc yếu lòng.

Từ Nhược Hàm cho biết hành động của Diệp Bình Quân chịu ảnh hưởng lớn từ bối cảnh thời đại. Dù là nữ sinh tiếp thu tư tưởng Tây học và những quan niệm tiến bộ, cô vẫn bị ràng buộc bởi xuất thân gia đình, lễ giáo truyền thống và những bất ổn của thời kỳ Dân quốc. Vì vậy, việc dùng góc nhìn hiện đại để đánh giá hoàn toàn lựa chọn của nhân vật có thể khiến khán giả bỏ qua những giằng xé tâm lý phía sau.

Từ Nhược Hàm lên tiếng bênh vực nữ chính Ngọc Điệm Thu trước tranh cãi - Ảnh 2

Mối quan hệ giữa Diệp Bình Quân và Ngu Sưởng Hiên vốn bắt đầu từ hiểu lầm, thù hận và nỗi sợ hãi. Ngu Sưởng Hiên từng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, khiến cô khó có thể lập tức tin tưởng người đàn ông bất ngờ bước vào cuộc đời mình. Theo Từ Nhược Hàm, sự bất an và mong muốn thoát khỏi mối quan hệ phức tạp là nguyên nhân khiến Diệp Bình Quân nhiều lần tìm cách rời xa anh.

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng tình yêu giữa hai nhân vật không nên được phân định đơn giản bằng việc ai chủ động hay bị động. Khi câu chuyện tiếp tục phát triển, cả hai dần hiểu nhau hơn và cùng trải qua nhiều biến cố.

Thông qua tuyến tình cảm này, Ngọc Điệm Thu không chỉ khai thác những hiểu lầm giữa hai nhân vật mà còn cho thấy cách tình yêu có thể thay đổi con người. Nếu Diệp Bình Quân phải học cách vượt qua sợ hãi để mở lòng, Ngu Sưởng Hiên cũng cần học cách yêu thương thay vì dựa vào quyền lực để giữ lấy người mình muốn.

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